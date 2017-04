In der 6. Minute hob Bentaleb mit einem perfekten Pass in die Tiefe die Leverkusener Viererkette aus den Angeln, Leon Goretzka setzte sich rechts gegen Ömer Toprak durch und bediente mit einem Querpass Guido Burgstaller, der den Ball zum 1:0 nur noch ins leere Tor schieben musste.

Toprak beim Gegentor draußen

Toprak stellte sich in dieser Szene derart unglücklich an, dass er sich bei seinem verlorenen Zweikampf auch noch verletzte - und beim Eckball drei Minuten später immer noch draußen war. Er hatte zwar nach seiner Behandlung bei Schiedsrichter Marco Fritz gerade wieder gestenreich Einlass in die Partie begehrt, doch der ließ den Standard noch ausführen: Benedikt Höwedes nickte zum 2:0 ein.

Tin Jedvai hatte Höwedes in dieser Szene aus den Augen verloren, beim Kopfball des Schalkers stand dann Brand staunend daneben und sah tatenlos mit an, wie der Gäste-Kapitän einfach mit mehr Willen den Abschluss suchte. Auch das reichte Bayer nicht als Weckruf. Vor dem 3:0 durch Alessandro Schöpf durfte der starke Goretzka zweimal aus kurzer Distanz abschließen, Bernd Leno rettete zwar stark, doch beim dritten Anlauf konnten auch vier Leverkusener Abwehrspieler Schöpf nicht am Torschuss hindern - mit dem 3:0 nach 18 Minuten war das Spiel entschieden.

Völler als Aufbauhelfer

Rudi Völler hatte es zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr oben auf der Tribüne gehalten. Der Sportchef, der vor 21 Jahren als Stürmer von Bayer selbst den Abstieg vor Augen hatte (damals erwischte es aber Kaiserslautern), suchte den Kontakt zur Mannschaft und gab den völlig verunsicherten Profis auf dem Weg in die Kabine ein paar aufbauende Worte mit. Geholfen hat es nichts.

Die zweite Halbzeit begann zwar ähnlich wie die erste, nach nur zehn Sekunden hatte Karim Bellarabi die erste gute Chance, verfehlte das Tor der Schalker aber um Zentimeter. In der Rückwärtsbewegung blieb indes alles so fahrig wie zuvor. Nur knapp fünf Minuten nach dem Wiederbeginn blieb die Bayer-Abwehr nach einem Schöpf-Freistoß einfach stehen, wollte offenbar auf Abseits spielen - doch Burgstaller löste sich genau im richtigen Moment, um per Volleyschuss freistehend zum 4:0 zu vollstrecken.

Brand verballert zweite Großchance

Schuld an diesem Desaster waren aber keineswegs nur die Abwehrspieler. Wie Brand nach knapp einer Stunde eine weitere Chance aus kurzer Distanz zentral vor dem Tor vergab - einfach dilettantisch. Ein wenig Anschauungsunterricht konnte er in der 70. Minute bei seinem Kollegen Stefan Kießling nehmen, der eine Bellarabi-Hereingabe zum 1:4 über die Linie köpfte. Mehr als Schadensbegrenzung war das nicht.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl war trotz des klaren Sieges nicht restlos zufrieden: "Die Anfangsphase haben wir nicht gut bestritten. Auch danach waren teilweise überhebliche Pässe dabei, mit denen man einen Gegner zurück in die Partie holen kann. Das ist unnötig." Leverkusens Abwehrspieler Jonathan Tah ärgerte sich: "Wir haben in kurzer Zeit drei Dinger bekommen, dann wird es natürlich schwer. Wir haben versucht, nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen. Jetzt müssen wir das ganz schnell abhaken und dann drei Spiele lang nochmal alles reinhauen."

Schon 50 Gegentore für Bayer

Auch sein Kollege Kießling gab zu: "Es ist eine ganz schwere Situation. Wir haben das die ganze Woche angesprochen, und dann so etwas. Ich kann nicht beantworten, woran es liegt, ich bin ratlos. Wir müssen uns einfach zusammenreißen, jeder bei uns muss die einfachsten Dinge jetzt endlich umsetzen." Völler stellte klar: "Es wird keinen weiteren Trainerwechsel geben. Wir dürfen jetzt nicht zusammenbrechen, sondern uns aufrichten. Die Trainingsarbeit unter der Woche war gut, nur wir haben es nicht rübergebracht."

Die Leverkusener, die unter Tayfun Korkut nur sechs Punkte in acht Spielen geholt haben und bereits bei 50 Gegentoren angelangt sind, müssen nun nächsten Samstag (06.05.17) in Ingolstadt dringend punkten, um nicht noch einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf zurückzuholen. Schalke tritt einen Tag später in Freiburg an und kann da beweisen, ob es im Saisonendspurt doch noch einmal Richtung Europa geht.