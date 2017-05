Während das Team von Trainer Tayfun Korkut, der keines der fünf Heimspiele unter seiner Regie gewann und wohl zum vorletzten Mal auf der Leverkusener Bank saß, sein Minimalziel erreichte, erlitt Köln im Endspurt um einen Platz in der Europa League einen Dämpfer. Die Geißböcke müssen zum Saisonabschluss am Samstag (20.05.17) den 1. FSV Mainz 05 schlagen.

Die Gäste waren durch Milos Jojic (14.) und den ersten Bundesligatreffer von Lukas Klünter (49.) glücklich mit 2:0 in Führung gegangen. Stefan Kießling (60.) und der kurz zuvor eingewechselte Joel Pohjanpalo (71.) machten Bayers Klassenerhalt perfekt.

Korkut muss gehen

Trotz des Ligaverbleibs steht fest, dass Korkut nach dem letzten Saisonspiel der Werkself bei Hertha BSC seine Koffer packen muss. Bayer will zeitnah einen neuen Chefcoach vorstellen, der das Team kommende Spielzeit wieder in den Europacup führen soll.

Gleich vier Großchancen für Kießling

Schon vor dem Anpfiff war es in Leverkusen sehr stimmungsvoll zugegangen. Die komplette Bayer-Kurve trug rote T-Shirts, die ganze Kölner Kurve weiße. Da auch beide Teams von Beginn an spüren ließen, dass ihnen die Brisanz des Spiels bewusst war, wurde es eine interessante Partie.

Das bessere Team im ersten Durchgang war Bayer, das zumindest die engagierteste Leistung der glücklosen Amtszeit Korkuts ablieferte. Alleine Kapitän Kießling, der vor zwei Wochen für Verstimmungen gesorgt hatte, als er den wütenden Fans am Zaun versprach, die "Scheiß Kölner" zu schlagen, besaß im ersten Durchgang vier Kopfball-Großchancen. Dreimal (8./10./37.) scheiterte er am überragenden Kölner Torhüter Timo Horn, einmal am Pfosten (37.).

Joker Pohjanpalo sticht

Der FC hielt dem wilden Anrennen der Leverkusener mit Kampf dagegen, wirkte zunächst aber defensiv etwas ungeordnet. Gleich den ersten Entlastungsangriff nutzten die Kölner mit Glück zur Führung, als Tin Jedvaj den 18-Meter-Schuss von Jojic abfälschte.

Nach dem Wechsel traf Klünter Bayer mit seinem Tor nach Solo mitten ins Herz. Doch dann war der emsige Kießling endlich erfolgreich und gab den Startschuss für eine heiße Schlussphase, in der Joker Pohjanpalo Bayer für die Bemühungen belohnte.

