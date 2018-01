"Brauchen uns nicht zu schämen"

"Wir haben uns viel vorgenommen. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben unsere Chancen gut genutzt" , sagte Bayern-Rückkehrer Sandro Wagner, der trotz des Ausfalls von Torjäger Robert Lewandowski überraschend nicht in der Startelf gestanden hatte, im ZDF. Leverkusens Trainer Heiko Herrlich war trotz der Niederlage nicht am Boden zerstört: "Für den Auftritt brauchen wir uns nicht zu schämen. Bayern war abgeklärter, der Sieg geht in Ordnung. Heute wäre trotzdem was möglich gewesen." Sein Gegenüber Heynckes verteilte Komplimente: "Die Mannschaft hat über weite Strecken taktisch und von der Defensive her sehr gut gespielt. Es ist aber einfach schwer, hier zu gewinnen. Leverkusen ist eine junge, talentierte Mannschaft, die heute auch sehr offensiv gespielt hat."

Intensive Startphase

In der intensiven Startphase mit vielen bissigen Zweikampfaktionen spielte Bayer mutig mit und hielt die Partie offen. Doch dann erlangten die Gäste mit ihren variablen Angiffaktionen ein Übergewicht. Beim Herbstmeister standen erstmals unter Heynckes Ribéry und Arjen Robben gemeinsam in der Startformation - und das Altstar-Duo spielte schon nach gut drei Minuten seine große Klasse aus: Nach feiner Vorarbeit von Robben zögerte Ribéry in bester Schussposition aber zu lange.