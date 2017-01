Mit einem Doppelschlag binnen nur drei Minuten hatten Innenverteidiger Jonathan Tah (31.) und der mexikanische Angreifer Javier Chicharito Hernandez (34.) Leverkusen nach Eckbällen in Führung geköpft und damit den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Gladbach, das vor dem Rückstand schon das bessere Team war, gab er nicht auf und kam nach der Pause stark zurück. Zwei Mal Lars Stindl (52. und 58. Minute) sowie Raffael (71.) drehten das Spiel für die "Fohlen", die sich durch den ersten Auswärtsdreier in dieser Spielzeit weiter Luft im Abstiegskampf verschafften. Vor Spielbeginn wurden in beiden Fanblöcken zahlreiche Böller und Pyrotechnik abgebrannt. Dabei wurde ein TV-Kameramann verletzt und konnte nicht mehr weiterarbeiten, wie der TV-Sender Sky berichtete.

Gladbach bestimmte vor 28.869 Zuschauern die erste halbe Stunde. Mit viel Laufbereitschaft und aggressivem Pressing setzten die Gäste die Bayer-Elf unter Druck. Raffael (7.) und Mahmoud Dahoud (13.), der am glänzend reagierenden Torwart Bernd Leno scheiterte, besaßen die ersten Chancen. Elf Minuten später musste Leno erneut vor Thorgan Hazard eingreifen, um einen Rückstand zu verhindern. Einstudierte Standards bescherten Bayer dann doch die Führung. Beim 1:0 bediente Hakan Calhanoglu seinen Innenverteidiger Tah von der Ecke fast zentimetergenau, allerdings profitierte Tah auch davon, dass sein Gegenspieler Jannik Vestergaard nicht energisch genug störte. Drei Minuten später fand Calhanoglus Eckballhereingabe, diesmal von der linken Seite, Chicharito, der seinem Bewacher entwichen war. Mit dem Vorsprung im Rücken spielten die Leverkusener wesentlich befreiter auf, zeigte jedoch auch ansehnliche Kombinationen, die man in der Anfangsphase schmerzlich vermisst hatte.

"Es ist sehr bitter. Wir wollten in der zweiten Halbzeit eigentlich so weitermachen", sagte Bayer-Verteidiger Ömer Toprak: "Aber wir sind von unserem Weg abgekommen. Gladbach hat das ausgenutzt." Die Gäste schöpften nach dem Wechsel neue Hoffnung, als Stindl mit robustem Körpereinsatz Tah düpierte und vollstreckte. Danach starteten die "Fohlen" durch. Nach dem Ausgleich hatte Jonas Hofmann (62.) schon das 3:2 für Gladbach auf dem Fuß, ehe Raffael nach schönem Zuspiel von Kramer aus dem Mittelfeld zunächst Tah erneut schlecht aussehen ließ und dann auch Bayer-Keeper Leno aus knapp 12 Metern keine Chance ließ. "Es ist sehr bitter. Wir wollten in der zweiten Halbzeit eigentlich so weitermachen", sagte Bayer-Verteidiger Ömer Toprak bei bei Sky: "Es ist eine schwierige Situation. Wir sind von unserem Weg abgekommen. Dortmund hat das ausgenutzt."