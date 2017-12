Der FCA war vor allem in Sachen Offensivspiel im ersten Durchgang letztlich die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. Einen Abschluss von Marcel Heller lenkte Jarstein mit den Fingerspitzen so gerade noch an die Querlatte (33.), Jeffrey Gouweleeuw übersah bei einem starken Konter den besser postierten Michael Gregoritsch und zielte selbst viel zu hoch (39.), Gregoritsch selbst schlenzte einen Fernschuss nur Zentimeter vorbei (44.). Das 1:0 für die Gastgeber wäre zum Seitenwechsel überfällig gewesen.

Hertha im zweiten Durchgang etwas kompakter

In der zweiten Halbzeit stellte Gästetrainer Pal Dardai seine Mannschaft gegen den Ball kompakter und defensiver ein, man wollte Augsburg zwingen, das Spiel auf engem Raum selbst zu machen. Gleichzeitig brachte der ungarische Übungsleiter in Alexander Esswein und Valentino Lazaro schon in der 57. Minute zwei frische Leute, die für mehr eigenes Tempo im Angriffsspiel sorgen sollten. Tatsächlich hatte Augsburg nun nicht mehr ganz so viele Torchancen und Esswein sorgte nach einer Stunde mit einem Flachschuss für den ersten gefährlichen Abschluss der Hertha, der auch tatsächlich auf das Tor ging - Marwin Hitz war aber zur Stelle.

Den Berlinern gelang es nun, die Begegnung wieder offener zu gestalten - das spielerische Niveau nahm insgesamt ab, die Anzahl der Zweikämpfe blieb hoch. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe der FCA wieder eine nennenswerte Torchance bekam. Einen Kopfball von Caiuby entschärfte Jarstein noch stark, doch bei der anschließenden Ecke von links flog der Schlussmann an der Flanke vorbei, sodass Caiuby mit seinem x-ten Abschluss dann doch erfolgreich war und den Ball mit voller Wucht hoch in die kurze Ecke jagte.

Kalou mit glücklichem Auswärtstor

Das Führungstor fiel in der besten Berliner Phase, es war aber dennoch insgesamt verdient. Kurz danach hätte Gregoritsch links nach einer flachen Hereingabe eigentlich die Partie entscheiden müssen, vergab aber völlig frei vor Jarstein und traf nur das Außennetz (83.). Das rächte sich, als der FCA in der Nachspielzeit eine Ecke nicht entscheidend klären konnte und der eingewechselte Salomon Kalou aus kurzer Distanz doch noch zum ziemlich glücklichen Ausgleich kam.

Dardai war trotz des späten Punktgewinns mit dem Spiel seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden: "Wenn der Gegner so viele Torchancen nicht nutzt, passieren solche Dinge. Wir sind nicht fit gewesen, nicht im Kopf, nicht im Körper. Am Ende war es Glück, dass wir noch einen Punkt mitnehmen."

Für beide Teams geht es am Mittwoch weiter. Die Hertha empfängt Hannover 96, Augsburg ist zu Gast auf Schalke.