Hannover 96 hat dank einer effizienten Chancenverwertung mit 2:1 in Augsburg gewonnen und setzen sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Die Treffer für die Niedersachsen erzielte Niclas Füllkrug (77./89.). In der ersten Halbzeit hatte Michael Gregoritsch die Gastgeber in Führung gebracht (35.). Damit setzt sich der Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte fest. Augsburg muss nach der bitteren Niederlage eher nach unten schauen. "So angefressen bin ich schon lange nicht mehr gewesen. polterte FCA-Coach Manuel Baum nach der Partie.

Augsburg spielbestimmend

Augsburg legte los wie die Feuerwehr und spielte Hannover zu Beginn komplett an die Wand. Caiuby (4.) und zweimal Finnbogasson (6./8.) hatten große Einschussgelegenheiten. Hannover brauchte 15 Minuten, um durch Martin Harnik das erste Mal gefährlich zu werden. Dennoch blieb der FCA das bessere Team, war allerdings zu hektisch in seinen Angriffen.

Zehn Minuten vor dem Pausentee schlug Augsburg dann aber doch zu. Gregoritsch wird 25 Meter vor dem Tor überhaupt nicht angegriffen, zieht aus der Distanz ab und der von Julian Korb abgefälschte Ball fällt als Bogenlampe in den Kasten der Niedersachsen. "Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir höher zurückgelegen hätten. Wir haben das in der Pause angesprochen", war Hannovers Trainer Andre Breitenreiter mit dem ersten Abschnitt seines Teams unzufrieden.

Hannover effizient

Die Worte zeigten Wirkung: Nach dem Seitenwechsel übernahm Hannover mehr und mehr die Spielkontrolle. Augsburg zog sich zurück und lauerte auf Konter. Ihlas Bebou prüfte FCA-Torwart Marvin Hitz mal mit einem Abschluss auf das kurze Eck (67.). Danach wachte Augsburg wieder etwas auf und zog das Tempo an. Statt den Gastgebern waren aber urplötzlich die Niedersachsen da. Nach einer Korb-Flanke stand Füllkrug mutterselenallein im Strafraum des FCA und erzielte den Ausgleich (77.).