FC Augsburg - Hamburger SV 1:0

Hamburg am Anfang mutig

Die Hanseaten begannen vor 30.087 Zuschauern mutig und versuchten es mit offensivem Pressing, zogen sich nach wenigen Minuten aber zurück, sodass die Schwaben etwas klarer und kontrollierter agierten. Die erste Chance für den FCA gab es aus einem Konter heraus, Caiuby (4.) verzog jedoch. Später zögerte Ex-HSVer Gregoritsch (15.) zu lange mit dem Abschluss.

Gisdols Elf war zwar bemüht, allerdings in Tornähe doch häufig ohne Durchschlagskraft. Im HSV-Tor erledigte Erstliga-Debütant und U21-Europameister Julian Pollersbeck seine Aufgabe überwiegend ordentlich, auch defensiv war der Auftritt des Bundesliga-Dinos weitgehend okay. Dass vielleicht auch, weil die Augsburger nicht gerade ein Kreativfeuerwerk entzündeten. Als aber Koo sich freilief und Caiubys Flanke den Kopf des Koreaners fand, waren die positive Ansätze erst einmal nichts mehr wert.

Augsburg spielt clever zu Ende

Auch nach dem Wechsel machten sich gerade die Ausfälle im Mittelfeld des HSV wie der von Albin Ekdal, Aaron Hunt oder Lewis Holtby bemerkbar. Es fehlte im Angriffsspiel an Struktur, Chancen waren bis in die Schlussphase Mangelware. Spannend blieb es aber, weil Augsburg die sich bietenden Räume nicht entscheidend nutzte.

Am nächsten Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln müssen für den HSV unbedingt Punkte her, sonst könnte die Bundesliga-Uhr am Ende der Saison doch ins Stocken geraten. Augsburg kann das Auswärtsspiel (Samstag, 15.30 Uhr) bei Borussia Mänchengladbach angesichts der bisher erreichten 27 Punkte dagegen relativ entspannt angehen. Gan nach dem Motto: Alles kann, nichts muss.