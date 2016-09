FC Augsburg - SV Darmstadt 98 1:0

Der FCA und sein Trainer profitierten beim hart erarbeiteten 1:0 (0:0) von 45 Minuten Überzahlspiel nach einer Gelb-Roten Karte für den Darmstädter Leon Guwara (45+3 Minute). Torjäger Alfred Finnbogason entschied das Spiel mit einem Kopfball (46.).

"Wir haben fußballerisch ganz gut angefangen und hatten gute Ballstafetten" , sagte Dirk Schuster. Seine Elf habe es nach der Führung versäumt, alles klarzumachen. " So mussten wir bis zum Ende vor einem Glückstreffer zittern. Die Zielstrebigkeit mit einem Mann mehr war nicht so da. Trotzdem war es ein verdienter Sieg."

Kampfspiel vor der Pause

Wenig überraschend entwickelte sich in der Augsburger Arena eine Partie, in der Kampf und Einsatz spielerische Akzente überwogen. Es kam zu etlichen Zweikämpfen, die Folgen hatten: So musste Augsburgs Raúl Bobadilla nach einem Foul von Peter Niemeyer verletzt vom Feld (35.). Der Rechtsaußen hielt sich schmerzverzerrt die Schulter.

Und Darmstadts Verteidiger Guwara schaffte es innerhalb weniger Minuten, sich wegen wiederholten Foulspiels zwei Gelbe Karten einzuhandeln. In Gleichzahl überließen die Darmstädter zuvor den Gastgebern die Initiative. Im Aufbauspiel taten sich die Augsburger schwer. Trotzdem erspielten sie sich drei Chancen, die für eine Führung hätten ausreichen müssen.

Finnbogason macht den Unterschied

Bobadilla traf nach Flanke von Dong-Won Ji das Lattenkreuz (23.). Finnbogason wurde nach feinem Steilpass von Konstantinos Stafylidis seinem Ruf als Torjäger nicht gerecht. Der Isländer schlug einen Haken und scheiterte dann mit einem harmlosen Abschluss an Darmstadts Torwart Michael Esser (45.). Einen harten Schuss des für Bobadilla eingewechselten Jonathan Schmid konnte der fehlerfreie Esser ebenfalls abwehren (45.+2).

Darmstadt fand offensiv nur sporadisch statt. In Unterzahl rückte die Defensivarbeit noch mehr in den Vordergrund. Trotzdem trafen die Augsburger: Ja-Cheol Koo flankte ungestört von rechts - und Finnbogason konnte ebenfalls ungestört einköpfen. Augsburg nutzte den Vorteil der Überzahl für einige weitere gute Offensivaktionen und hätte durch Ji (52./74.), Finnbogason (57.) und den guten Stafylidis (89.) nachlegen können. Ohne ein zweites Tor blieb die Partie offen. Allerdings konnten sich die Darmstädter in Unterzahl keine echte Ausgleichschance mehr erarbeiten.

"Wir sind gut ins Spiel reingekommen, es war absolut pari" , sagte Gästetrainer Norbert Meier. "Die Gelb-Rote Karte war eine kleine Vorentscheidung. Leon Guwara ist ein junger Mann, der lernen muss - am besten schnell. So darf man vorbelastet nicht hingehen. Beim 1:0 haben wir keine Zuordnung und basch, ist der Ball drin."

FCA nun nach Leipzig

Am Freitag (30.09.16) gastiert der FC Augsburg beim starken Aufsteiger RB Leipzig. Tags drauf empfängt der SV Darmstadt Krisenklub Werder Bremen.