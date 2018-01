Leon Bailey (43.), Julian Baumgartlinger (51.) und Lucas Alario (70./90.+3) trafen für Bayer 04. Adam Szalai erzielte den Hoffenheimer Treffer (86.). Für Hoffenheim war es erst die zweite Heimniederlage in dieser Saison. Leverkusen ist dagegen nun seit sieben Auswärtsspielen ungeschlagen.

Vor 28.017 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena waren die Hoffenheimer, die ohne Kerem Demirbay auskommen mussten, zunächst phasenweise das bessere Team. Sven Bender lenkte eine Flanke von Zuber an die Latte. Es war die größte Chance der TSG in der ersten Hälfte.

Bailey trifft per Hacke

Das erste Tor erzielte Bayer 04. Nach Vorarbeit von Julian Brandt war es Leon Bailey, der den Ball sehenswert per Hacke aus elf Metern ins Tor beförderte. Es war der siebte Saisontreffer des 20-Jährigen.