Am Samstag stehen wichtige Spiele in den drei deutsche Profiligen an - die Sportschau blickt aber auch auf eine spannende Partie in England. Gerhard Delling führt ab 18 Uhr durch die Sendung.

Lotte will auch in der 3. Liga feiern

Los geht es mit der 3. Liga und einem Team auf Wolke sieben: Die Sportfreunde Lotte wollen nach ihrem Pokalsieg gegen Bundesligist Leverkusen auch in der 3. Liga auf Erfolgskurs bleiben. Gegen Fortuna Köln will sich Lotte weiter in der Aufstiegszone festsetzen.

Den Anschluss daran würde der Hallesche FC gerne herstellen, allerdings ist der Tabellenzweite VfL Osnabrück zu Gast. Der Spitzenreiter MSV Duisburg versucht derweil, bei der SG Sonnenhof Großaspach seine Position zu festigen.