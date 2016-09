Eine Englische Woche steht in der 1. Fußball-Bundesliga an, die Sportschau berichtet am Dienstag und am Mittwoch von den neun Spielen aus dem Oberhaus.

Dienstag: Dortmund will vorerst gleichziehen

Am Dienstag können Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt zumindest vorläufig mit Bayern und Hertha gleichziehen, andere Klubs wollen ihren Start korrigieren.