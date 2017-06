Elf Tore in 27 Spielen

Gnabry erzielte in der vergangenen Saison in 27 Spielen für die Grün-Weißen elf Tore. Bevor der Rechtsfuß die Vorbereitung bei seinem neuen Klub aufnimmt, spielt er mit der deutschen U21 die EM in Polen vom 16. bis 30. Juni.

dpa/sid | Stand: 08.06.2017, 12:30