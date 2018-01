DFL-Chef beklagt "verpasste Chancen"

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga nutzte am Dienstag (17.01.2018) in Frankfurt am Main den eigenen Neujahrsempfang seines Dachverbands, um den Vereinen vor allem für ihr schwaches Abschneiden im Europapokal ordentlich die Leviten zu lesen. Außer dem FC Bayern München sei im Moment kein anderer Bundesliga-Klub international wettbewerbsfähig.

"Wer internationale Zweitklassigkeit nicht so schlimm findet, wird sich schneller als manche denken in der internationalen Bedeutungslosigkeit wiederfinden" , so Seifert. Mit allen Konsequenzen für die Nationalmannschaft, die Sponsoreneinnahmen oder die Zuschauerzahlen der Liga.

"Ehrliche Debatte" über die Macht des Geldes im Fußball

Was Seifert konkret von den Vereinen fordert, wird vor allem manchen Fans und Traditionalisten nicht gefallen. Denn er sprach sich in seiner Grundsatzrede für ein Bekenntnis zur Kommerzialisierung, für eine "ehrliche Debatte" über die Macht des Geldes im Fußball und zumindest auch für eine Modifizierung der sogenannten "50+1"-Regel aus, um im internationalen Wettbewerb mit englischen oder spanischen Klubs mithalten zu können.