Zwei Spiele Sperre für Roger Schmidt

Kein Pardon für Wiederholungstäter Roger Schmidt: Der Coach des Bundesligisten Bayer Leverkusen wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seinem Auftritt am Samstag (24.10.2016) gegenüber seinem Hoffenheimer Trainerkollegen Julian Nagelsmann für zwei Spiele gesperrt. Der 49-Jährige war des Innenraums verwiesen worden, nachdem er Nagelsmann einen "Spinner" genannt hatte. Schmidt muss außerdem 15.000 Euro Geldstrafe zahlen.

Er fehlt damit seiner Mannschaft im DFB-Pokalspiel am Dienstag bei den Sportfreunden Lotte und im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag auf der Trainerbank.

Unterstützung von Trainerkollegen

Im Februar hatte sich schon einmal die DFB-Justiz mit Schmidt beschäftigen müssen. Der Bayer-Trainer hatte sich während des Heimspiels gegen Borussia Dortmund (0:1) trotz eines Verweises geweigert, den Innenraum zu verlassen. Das Spiel musste unterbrochen werden. Schmidt wurde zu drei Spielen Sperre und zwei weiteren (bis 30. Juni 2017) auf Bewährung verurteilt. In diese Bewährungsfrist fiel nun der erneute Ausraster gegenüber Nagelsmann.

Bayer-Sportchef Rudi Völler hatte seinen Trainer Roger Schmidt nach dem Hoffenheim-Spiel verteidigt. " Bei anderen wird bei so etwas ein Auge zugedrückt. Bei unserem Trainer ist das aber gleich eine große Hysterie ." Auch die Trainer Christian Streich vom SC Freiburg und und Niko Kovac von Eintracht Frankfurt nahmen Schmidt in Schutz. Trainer seien auch nur " Menschen und keine Maschinen ", sagte Kovac.

Zwei Spiele Sperre gegen Volland

Auch eine andere Szene aus dem Spiel der Leverkusener gegen Hoffenheim wurde vor dem Sportgericht verhandelt: die Rote Karte gegen Kevin Volland. Der Stürmer muss ebenfalls zwei Spiele zuschauen. Das Strafmaß teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Volland hatte am Samstag beim 0:3 von Bayer Leverkusen gegen seinen Ex-Club 1899 Hoffenheim bereits in der 6. Minute die Rote Karte gesehen.

Eine ähnliche Situation hatte es auch beim Spiel des VfL Wolfsburg in Darmstadt gegeben. Jeffrey Bruma sah beim 1:3 ebenfalls die Rote Karte - erhielt aber nur eine Sperre von einem Spiel. In beiden Fällen wurde nach der Rechtsprechung des DFB eine offensichtliche Torchance verhindert. Im Fall Volland allerdings " ohne anschließendem Torerfolg ", wie das Sportgericht urteilte.

Stand: 24.10.2016, 16:08