Schmadtke: "Wollte Stöger nicht entlassen"

Viel wurde in den letzten zwei Tagen über ihn gesprochen - jetzt hat sich Jörg Schmadtke erstmals nach der Trennung vom 1. FC Köln selbst zu Wort gemeldet. Im "Kölner Stadt-Anzeiger" widersprach er am Mittwoch (25.10.2017) Gerüchten, er habe die Entlassung von Trainer Peter Stöger geplant. "Nein, ich hatte nicht vor, Peter Stöger zu feuern. Das war kein Thema", sagte der 53-jährige Manager. "Ich habe vom ersten bis zum letzten Tag zu ihm gehalten, da ich von Peter überzeugt bin. Alles andere entspricht nicht der Wahrheit."

Was aber hat dann zu seinem überraschenden Abgang geführt? Dazu wollte sich Schmadtke nicht äußern. "Ich werde das nicht kommentieren - das haben das FC-Präsidium, Geschäftsführer Alex Wehrle und ich auch so vereinbart. Und daran halte ich mich", sagte der gebürtige Düsseldorfer, der in Köln noch einen Vertrag bis 2023 besaß.

Trennung ist Schmadtke "schwer gefallen"

Schmadtke betonte aber, dass ihm der Abschied aus Köln "schwer gefallen" sei. "Der FC war der mit Abstand emotionalste Klub, für den ich arbeiten durfte", sagte er: "Der Verein hat mir sehr viel gegeben, es hat großen Spaß gemacht."

Auch für die Zukunft sieht Schmadtke die Geißböcke trotz der aktuellen sportlichen Krise gut gerüstet: "Die sportliche Situation ist natürlich schwierig. Es wird ein langer, nicht einfacher Weg, das weiß ich", so der Manager. "Aber die Strukturen sind gut, der Klub ist finanziell gesund, und das ist ein Fakt."

Erste Winter-Transfers seien auch bereits eingeleitet: "Was man davon umsetzt, müssen andere entscheiden", sagte Schmadtke, der die Transferarbeit bei Sportdirektor Jörg Jakobs und Trainer Stöger aber in guten Händen sieht: "Warum sollten die beiden das denn nicht können? Sie haben es ja auch schon bewiesen."

Pause statt Fortuna Düsseldorf

Zu seiner persönlichen Zukunft erklärte der Düsseldorfer, zunächst einmal eine Pause einlegen zu wollen. Einen schnellen Einstieg bei einem anderen Verein plane er nicht. Das gelte auch für Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf: "Es gibt keinen Kontakt zur Fortuna und keine Gespräche."

Auch gegen Vergleiche der Trennungen von seinen vorherigen Vereinen Alemannia Aachen und Hannover 96 wehrte sich Schmadtke. "Das kommt jetzt natürlich hoch, aber dadurch wird es nicht richtiger", erklärte er: "In Aachen habe ich nicht hingeschmissen, sondern angekündigt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde. Bei Hannover 96 waren es persönliche Gründe, und das weiß jeder." Bleibt nur die Frage, warum er jetzt in Köln so plötzlich alles hinschmiss.

