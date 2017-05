Toni Schumacher ist ein impulsiver Mensch. Der Ex-Torwart, heute Vize-Präsident des 1. FC Köln, hat sich schon stets in seiner Karriere aus lauter Euphorie oder Schmerz mal zu unbedachten Äußerungen hinreißen lassen. Das ist dem 63-Jährigen bei seinem jüngsten TV-Auftritt offenbar wieder passiert: Stolz vermeldete der "kölsche Tünn" vor den Sky-Kameras: "Wir haben die Verträge mit Alexander Wehrle, Jörg Schmadtke und Peter Stöger bis über 2021 hinaus verlängert."

Rumms. Das saß. Und führte unter den FC-Fans spontan zu diversen Freudenausbrüchen. Schließlich wird dem angesprochenen Trio zweifelsohne die Hauptverantwortung dafür zugerechnet, dass sich der FC seit geraumer Zeit auf einem steil auftsteigenden Ast befindet.

Schumacher-Aussage verfrüht

Das Problem: Laut WDR-Informationen stimmte Schumachers Aussage nicht so ganz. Offenbar hat sich zumindest Trainer Peter Stöger noch nicht auf Gespräche über seinen 2020 auslaufenden Vertrag eingelassen. Währenddessen verkündete der 1. FC Köln am Donnerstag rasch nachträglich: Schmadtke und Wehrle haben bis 2023 verlängert.

Für den 1. FC Köln und seine Anhänger kommt diese Entwicklung zweifelsohne einem Volltreffer in einem Gewinnspiel gleich. Denn während Trainer Stöger in den letzten Jahren den enormen sportlichen Aufschwung von der Zweiten Liga bis in die Europapokal-Umgebung eingeleitet und umgesetzt hat, sind Schmadtke und Wehrle für die finanzielle Konsolidierung des Klubs verantwortlich.

Enormer finanzieller und sportlicher Aufstieg

Als Wehrle im Januar 2013 zum FC kam, fand er einen mit mehr als 30 Millionen Euro verschuldeten Chaosklub vor. Innerhalb von vier Jahren drückte er die Verbindlichkeiten um rund ein Drittel und erhöhte mit verschiedenen Geschäftsmaßnahmen das Eigenkapital des Vereins signifikant. Und ermöglichte somit Sportchef Schmadtke ein ganz anderes Auftreten auf der sportlichen Verhandlungsbühne.

Schmadtke selbst kam im Sommer 2013 und gilt als Architekt einer Mannschaft, die mit begrenzten Mitteln zunächst in die Bundesliga aufstieg, dann den Klassenerhalt schaffte und nun vor dem Sprung in die Europa League steht. Sein von vielen als "goldenes Händchen" bezeichnete Geschick bei der Auswahl neuer Spieler sorgte dafür, dass sich der Marktwert der FC-Mannschaft in den letzten Jahren um ein Vielfaches steigerte.

Große Herausforderungen für Schmadtke

Und dass die angestebte Vertragsverlängerung noch nicht fix war, als Schumacher sie bereits verkündete, könnte auch am hohen Arbeitsaufkommen des Sportchefs liegen. Der Modeste-Transfer nach China muss entschieden und bewerkstelligt werden, und: Sollte der FC tatsächlich die Europa League erreichen, muss Schmadtke den Kader derart aufstocken, dass er der Doppelbelastung gerecht werden kann. Vermutlich hatte er damit gerade rund um die Uhr zu tun.

Stand: 11.05.2017, 10:05