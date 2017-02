Die Höhepunkte seiner Karriere waren aber die großen Turniere. Stark war 2008 bei den Olympischen Sommerspielen in Peking, bei der WM 2010 in Südafrika und bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine mit dabei. "Das waren Auszeichnungen, eine Ehre. Und das sind Erlebnisse, die einem niemand mehr nehmen kann und die ich immer in toller Erinnerung behalten werde" , sagt Stark. Dass es nie zum ganz großen Coup, sprich Halbfinale oder Finale, gereicht hat, liegt auch an der deutschen Mannschaft. Denn die kam bei der EM und bei der WM jeweils bis in die Vorschlussrunde.