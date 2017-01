Babas Verletzung wohl schwerwiegend

Nach Angaben des ghanaischen Verbandes vom Donnerstag (19.01.2017) sei bei Untersuchungen in Libreville/Gabun ein " Riss des Meniskus und ein Teilriss des vorderen Kreuzbandes mit Flüssigkeitsansammlung im linken Knie " festgestellt worden. " Wir werden die erste Diagnose nochmal überprüfen lassen ", sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag in Gelsenkirchen. Schalke hatte noch am Mittwoch mitgeteilt, dass sich der 22-Jährige eine Meniskusquetschung zugezogen habe.

Baba, der am Dienstag beim 1:0-Sieg Ghanas gegen Uganda in der 39. Minute ausgewechselt worden war, wird am Freitag zurück in Gelsenkirchen erwartet. In Deutschland soll er weitergehend untersucht werden.

sid | Stand: 19.01.2017, 13:41