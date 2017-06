Schalke - Tedesco vorgestellt, Spielermarkt im Blick

Der FC Schalke 04 hat sich am Mittwochvormittag (21.06.17) für Platz drei in der Bundesliga gefeiert. In der Disziplin Marketing-Einnahmen. Der Klub konnte trotz der schwachen Saison 2016/17 die Einnahmen in diesem Bereich um zehn Prozent auf 95 Millionen Euro steigern. "Da stehen wir auf einem Champions-League-Platz" , freute sich Marketing-Chef Alexander Jobst.

Damit diese Tabellen-Regionen auch sportlich bald ein Thema werden, dreht der Revierverein derzeit schwer am sportlichen Rad. Nach der Entlassung von Trainer Markus Weinzierl wurde ebenfalls am Mittwoch der neue Coach Domenico Tedesco offiziell vorgestellt. Ein klares Saisonziel wollte der neue Coach nicht nennen, auch keine eindeutige Spielphilosophie. "Der Charakter der Spieler wird im Vordergrund stehen" , sagte er, "der Trainer hat sich ein Stück weit anzupassen." Die Mannschaft müsse "jede Spielsituation kennen und sehr flexibel auftreten" , ergänzte Tedesco, der bei den Gelsenkirchenern einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Spielerkader steht noch nicht

Die Ziele des neuen Coaches sind also klar, stellt sich nur die Frage, mit welchem Personal er diese erreichen möchte. Denn der Spielerkader der Schalker, dem zum Ende der vergangenen Saison 31 Spieler angehörten, steht überhaupt noch nicht. Da der Klub im nächsten Spieljahr Europa verpasst hat und nur noch in zwei Wettbewerben aktiv sein wird, soll der Kader auf 25 Akteure verringert werden. "Der Trainer möchte, dass jeder Spieler im Kader auch die Chance auf Einsätze haben muss" erklärt Manager Christian Heidel.

Heißt: Nach den bereits feststehenden Angängen von Keeper Fabian Giefer (Augsburg), Verteidiger Sead Kolasinac (Arsenal) und Dennis Aogo (Ziel noch unbekannt), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Holger Badstuber (Ziel unbekannt), Sascha Riether (Ziel unbekannt) müssen mindestens ein weiteres halbes Dutzend Akteure gehen.

Wer muss noch gehen?

Wohin führen ihre Wege? Max Meyer (r.) und Leon Goretzka.

Nur - wen könnte dies betreffen? Nachdem Tedesco offenbar doch weiter mit dem bereits fast verabschiedeten Yevhen Konoplyanka plant, dürften Akteure wie Franco di Santo, Benjamin Stambouli und Eric-Maxim Choupo-Moting auf dem Abstellgleis stehen. Zumal sich Schalke aktuell auf dem Transfermarkt nach einem Stürmer, einem Innenverteidiger und zwei Außenspielern umschaut.

Derweil treibt den Klub die große Sorge um, dass er sein Tafelsilber verlieren könnte. Sowohl Max Meyer ( U21 - EM ) wie auch Leon Goretzka ( Confed -Cup), die momentan in Nationalteams glänzen und Verträge bis 2018 besitzen, stehen auf den Wunschzettel großer Klubs. Vor allem der FC Bayern scheint in Sachen Goretzka Druck zu machen. Im Sommer will Schalke den Mittelfeldspieler allerdings keinesfalls abgeben. Ganz gleich, wie sich Goretzka entscheidet. "Leon wird nicht wechseln können. Wir planen fest mit ihm" , sagt Heidel: "Dabei bleibt es. Wir haben sportliche Ziele. Darum macht ein vorzeitiger Verkauf für uns keinen Sinn. Ich möchte gar nicht mit anderen Klubs über Leon Goretzka verhandeln."

Derweil kann sich Schalke Hoffnungen auf einen Verbleib Max Meyers machen. Der Mittelfeldspieler hofft unter Tedesco auf bessere Zeiten bei Schalke 04. "Ich habe noch kein Gespräch mit dem Trainer gehabt. Aber die Hoffnung ist da, dass es demnächst wieder besser läuft für mich im Verein" , sagte der 21-Jährige am Montag im polnischen Wieliczka, wo er mit der U21-Nationalmannschaft an der EM teilnimmt. Meyer hatte eine Verlängerung seines bis 2018 laufenden Vertrages vor der EM abgelehnt, derzeit ist seine Zukunft offen.

red/sid/dpa | Stand: 21.06.2017, 10:23