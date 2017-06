Schalke trauert um Ex-Präsident Günter Siebert

Der Mittelstürmer der königsblauen Meister-Mannschaft von 1958 verstarb am Freitag im Alter von 86 Jahren in einem Pflegestift in Eckernförde. Das teilte der Klub am Samstag (17.06.2017) mit. Wie seine Tochter Gabi mitteilte, sei er in einem Pflegeheim in Eckernförde gestorben.

Zwischen 1967 und 1988 war Siebert dreimal Schalke-Präsident und galt als eine der schillerndsten Figuren der Bundesliga-Geschichte. Der größte Erfolg in seiner Amtszeit war der DFB -Pokalsieg 1972. In diese Zeit fiel aber auch der Bundesliga-Skandal.