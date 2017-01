Schalke 04 und die Suche nach Verstärkung

Nicht zuletzt wegen der Sturmprobleme verlor S04 vier von fünf seiner letzten Pflichtspiele zum Ende der Hinrunde. Zuletzt wurde über einen Transfer von Pierre-Michel Lasogga vom Hamburger SV nach Schalke spekuliert. Anders als erhofft konnte Manager Christian Heidel bis zum Start des Trainingslagers aber noch keine Verstärkung im Sturm liefern.

Nachwuchsspieler Wright im Trainingslager dabei

Haji Wright (Mitte)

Einstweilen gibt Weinzierl daher dem Nachwuchs eine Chance: Nachwuchsstürmer Haji Wright flog am Mittwoch mit ins S04-Trainingscamp. Der 18 Jahre alte US -Amerikaner, der seit April 2016 auf Schalke ist, hat in der laufenden Saison der A-Junioren-Bundesliga sechs Tore in 13 Spielen erzielt.

"Wir sehen bei ihm Potenzial" , sagt Weinzierl über den 18 Jahre alten U19 -Angreifer. "Er ist definitiv nicht nur mitgereist, damit der Kader aufgefüllt wird" , so Weinzierl, der in diesem Zusammenhang auf einen engen Austausch mit Norbert Elgert verwies, Schalkes U19-Trainer, der schon mehrere heutige Stars hervorgebracht hat. Denkbar ist, dass Wright daher in der zweiten Saisonhälfte Einsätze in der Bundesliga bekommt. Außerdem könnte der lange kaum berücksichtigte Angreifer Donis Avdijaj öfter spielen. Die große, schnelle Lösung stellen beide aber eher nicht dar.

Weitere Ausfälle wegen Afrika-Cup

Und auch abgesehen vom Sturm haben die Schalker Personalprobleme: Abdul Rahman Baba und Nachwuchsspieler Bernard Tekpetey, die beide in Ghanas endgültigem Aufgebot stehen, sowie Nabil Bentaleb (Algerien) sind mit ihren Nationalteams beim Afrika-Cup dabei. Zudem fehlte der spanische Außenverteidiger Coke, der nach seinem Kreuzbandriss noch Zeit für den Muskelaufbau braucht.

Hüftprobleme bei Höwedes

Benedikt Höwedes

Und bei der Abreise fehlte dann auch Abwehrchef Benedikt Höwedes. Der Weltmeister hatte wegen anhaltender Hüftprobleme einen Spezialisten in München konsultiert. Er soll aber nachreisen. Höwedes soll in Benidorm laut Vereinsangaben "individuell an die Belastung herangeführt" werden.

Auch wenn sich Weinzierl über die Rückkehr von Verteidiger Matija Nastasic freut, soll neben einem Stürmer auch noch ein Abwehrspieler kommen. Viel Zeit bleibt Heidel nicht mehr für die Umsetzung. "Ende Januar ist zu spät, da sind dann ja schon drei Spiele vorbei" , hatte er selbst über mögliche Neuzugänge gesagt. Schalke könnte wieder mal eines der aktiveren Teams auf dem Transfermarkt werden. Vielleicht kommt aber auch gar kein Neuer: Denn Heidel ließ auch erkennen, Neuzugänge nicht um jeden Preis holen zu wollen.

Stand: 05.01.2017, 11:00