Burgstaller schießt Schalke zum Last-Minute-Sieg

Der Neuzugang vom 1. Nürnberg führte die Königsblauen mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum mühsamen 1:0 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt. Bis in die Schlussphase hatten die Schanzer die Partie ausgeglichen gestaltet, die Schwächen der Schalker allerdings nicht konsequent genug ausgenutzt.

Schalke zunächst ohne Bdastuber und Burgstaller

Schalke-Trainer Markus Weinzierl hatte seine beiden Winterzugänge zunächst auf der Bank gelassen. Nicht nur die Bayern-Leihgabe Holger Badstuber, sondern auch der Zweitliga-Toptorjäger Burgstaller sah zu, als die Königsblauen ins neue Bundesliga-Jahr starteten. Der Kameruner Eric Maxim Choupo-Moting, der seine Teilnahme am Afrika-Cup kurzfristig abgesagt hatte, durfte spielen, der Weltverband FIFA hatte am Freitagabend (20.01.17) grünes Licht gegeben.

Ingolstadt macht Schalke das Leben schwer

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kamen beide Teamszunächst überhaupt nicht auf Touren. Zahlreiche Fouls und Fehlpässe bestimmten die erste Hälfte. Die laufstarken und gut organisierten Schanzer machten es den Königsblauen schwer, ein flüssiges Kombinationsspiel aufzuziehen. Schalke versäumte es dagegen, die Gäste früh zu attackieren. Das Murren auf den Rängen wurde lauter. Gellende Pfiffe begleiteten die Mannschaften zur Halbzeit in die Kabinen.

Nach der Pause brachte Weinzierl in Burgstaller einen zentralen Angreifer. Auch Sturmtalent Donis Avdijaj kam in die Partie, und in der 69. Minute verzeichnete Schalke endlich die erste Torchance: Burgstallers Kopfball strich aber knapp am Pfosten vorbei. In der Folge ließ auch Avdijaj die Chance zum Sieg, die Burgstaller quasi mit dem Schlusspfiff nutzte.

Schanzer gegen Hamburg gefordert

Durch den Sieg verkürzten die spielerisch enttäuschenden Gelsenkirchener, zum Hinrundenabschluss den Rückstand auf einen Europapokalplatz auf zunächst acht Punkte. In der kommenden Woche haben die Schalker die Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Die Schanzer verpassten dagegen einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag steigt zuhause dann gegen Mitkonkurrent Hamburger SV ein Sechs-Punkte-Spiel.