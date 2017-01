Auf Schalke sorgt man sich um seine Fans. Zumindest ein bisschen. Nachdem die Verbraucherzentrale NRW die bisherigen Regelungen der als "Knappenkarte" bekannten Bezahlkarte beanstandet hatte, will der Verein nun einlenken. Bislang konnte für die Auszahlung eines Restguthabens bis zu drei Euro Gebühr verlangt werden, zudem waren Rückzahlungsfristen von bis zu anderthalb Jahren vorgesehen. Das soll in Zukunft wegfallen.

Die meisten Anhänger wären sicherlich noch begeisterter, wenn die Gelsenkirchener mal wieder konstant erfolgreichen und schönen Fußball spielen würden. Die Hinrunde geriet zu einer klassischen Achterbahnfahrt Gelsenkirchener Prägung. Einem katastrophalen Start folgte eine gute bis sehr gute Phase, in den letzten Spielen vor der Winterpause stand dann wieder nur trockenes Knäckebrot auf dem Speiseplan.

Badstuber und Burgstaller als Hoffnungsträger

Im neuen Jahr soll nun alles besser werden - dafür sollen auch zwei Neuverpflichtungen Sorge tragen: Zweitligatorjäger Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg sowie Nationalverteidiger Holger Badstuber vom FC Bayern. Deren Präsenz ist auch nötig, denn gegen Ingolstadt fehlen eine ganze Menge Akteure: Nabil Bentaleb und Abdul Rahman Baba weilen beim Afrika-Cup, Baba hat sich dort zu allem Überfluss auch noch einen Meniskusriss zugezogen, Choupo-Moting ist fraglich. Verletzt fehlen zudem Atsuto Uchida, Benedikt Höwedes, Coke, Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar und Franco di Santo. Alessandro Schöpf ist gelbrotgesperrt.

Auch Gegner Ingolstadt hat eine wechselhafte Saisonhälfte hinter sich. Allerdings mit einem klaren Trend: Nach dem Trainerwechsel von Markus Kauczinski zu Maik Walpurgis ging es klar bergauf. Der aktuell Vorletzte der Tabelle verbuchte unter dem neuen Trainer eine positive Bilanz von drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen. Zwei der drei Siege schaffte der FCI in der Fremde, überraschte hier zuletzt den Champions-League-Starter aus Leverkusen mit einem 2:1-Erfolg.

Ingolstadt will taktisch variabler werden

Im Winter haben die "Schanzer" vor allem taktisch gearbeitet. Er wolle den FCI taktisch variabler aufstellen, so Walpurgis. Man habe das 3-4-3 und das 4-2-3-1 verfeinert. Mit welcher Taktik die Schanzer auch antreten - zwei wichtige Akteure sind nicht dabei: Stürmer Moritz Hartmann fehlt verletzt, Verteidiger Marcel Tisserand ist beim Afrika-Cup für die Demokratische Republik Kongo im Einsatz.

Zumindest statistisch sind die Gäste im Vorteil: In der Bundesliga-Historie ist Ingolstadt nur gegen Leipzig (erst ein Spiel) und Schalke noch ungeschlagen - in der vergangenen Saison gab es einen Sieg daheim und einen Punkt in Gelsenkirchen.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.01.2017 | Das Erste

red | Stand: 20.01.2017, 08:00