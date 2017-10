Schalke klopft nach Dreier oben an

S04-Coach Domenico Tedesco schickte die Elf auf den Platz, die mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC die Schalker Ergebniskrise der Wochen zuvor beendet hatte. Sein Mainzer Kollege Sandro Schwarz nahm zwei Wechsel im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV vor: Leon-Aderemi Balogun und Yoshinori Muto begannen für Alexandru Maxim und Robin Quaison.

Schalke spielstark, aber nach der Führung ohne Esprit

In den Anfangsminuten neutralisierten sich beide Mannschaften, es war dann vor allem der Wille von Goretzka, der den Schalkern die Führung brachte: Im Luftkampf setzte er sich energisch vor dem Mainzer Sechzehner durch und überließ den Ball Guido Burgstaller. Der Stürmer legte die Kugel direkt zurück zu Goretzka, der frei vor dem aus dem Kasten stürmenden René Adler per Lupfer die Führung erzielte (10.). "Im Moment läuft es sehr gut, da hat man auch Selbstvertrauen vor dem Tor. Darüber freue ich mich", sagte der Torschütze nach dem Spiel.

Anschließend dominierte Schalke 04. Das spielstarke Mittelfeld um den erneut als Sechser aufgebotenen Max Meyer, Amine Harit und Goretzka ließ den Ball laufen und den Mainzern wenig Raum zur Entfaltung. Die diszipliniert auftretenden Schalker versäumten es jedoch gegen ein zaghaftes Mainz 05 nachzulegen. Ein Distanzschuss von Amine Harit (38.) war die einzige nennenswerte Gelegenheit der Schalker bis zur Pause. Der Ball flog einen halben Meter am Pfosten vorbei.

Die Nullfünfer beginnen offensiv und ziehen sich wieder zurück

Die Mainzer kamen dynamisch aus der Kabine, die Offensivspieler liefen die Schalker Abwehr höher an und Muto tauchte plötzlich frei vor Ralf Fährmann auf. Der Keeper wehrte den Schuss aus spitzem Winkel auf's lange Eck allerdings mit dem Fuß ab (48.). Anschließend bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie in Halbzeit eins: Schalke kontrollierte eine ereignisarme Partie mit viel Ballbesitz, ohne dabei auf die Entscheidung zu drängen.

Trotzdem kam die Tedesco-Elf gegen harmlose Mainzer zu Chancen: In der 61. Minute verschätzte sich Verteidiger Stefan Bell bei einer Bogenlampe und Franco di Santo schoss aus gut zehn Metern direkt Richtung Tor, aber auch genau auf Keeper Adler, der keine Mühe hatte, abzuwehren. Sechs Minuten später sprang Kehrer nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld der Ball an die Schulter und von dort an den Pfosten.

Schalke trifft erneut nach Standard

Das 2:0 erzielte dann Burgstaller nach einer Ecke. Adler konnte Naldos Kopfball aus sechs Metern nur nach vorne abklatschen, der Schalker Stürmer reagierte im Gewühl am schnellsten und drückte den Ball über die Torlinie (73.). Nur drei Minuten später hatte Yevhen Konoplyanka das 3:0 nach einem erneuten Patzer von Bell auf dem Fuß, schoss aber am langen Pfosten vorbei. Die Mainzer wären fast noch einmal zurück ins Spiel gekommen, aber nach feiner Flanke von Muto köpfte der eingewechselte Kenan Kodro per Flugkopfball aus fünf Metern am Tor vorbei (81.). "Heute war es absolut verdient, wir haben am Anfang keinen Fußball gespielt. Schalke war von Beginn an überlegen", so der Mainzer Torwart Adler.