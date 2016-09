Schalke schon wieder im Krisenmodus

Sie wollen es besser machen. Schon am Mittwoch (21.09.16) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Haben sie zumindest versprochen, die Schalker, nach der 0:2-Niederlage am Sonntagabend in Berlin. "Wir sind jetzt gegen Köln gefordert" , sagte Kapitän Benedikt Höwedes pflichtgemäß. Stürmer Klaas-Jan Huntelaar ergänzte: "Wichtig ist es jetzt, den Kopf hochzunehmen, um gegen Köln ein positives Ergebnis zu erzielen."

Höwedes verbreitet Optimismus

Ein positives Ergebnis hat der FC Schalke 04 in der Tat bitter nötig. Nach drei Bundesliga-Spieltagen haben die Königsblauen noch keinen Punkt auf der Habenseite. Nicht einmal ein Tor ist ihnen in den drei Partien gelungen. Nur Werder Bremen steht aufgrund eines verheerenden Torverhältnisses von 2:12 noch schlechter da. Derart mies sind die Schalker zuletzt vor sechs Jahren unter Felix Magath in eine Saison gestartet.

Statt Aufbruchsstimmung herrscht bei dem mit neuem Trainer und Manager ausgestatteten Ruhrgebietsklub deshalb schon wieder Krisenstimmung. Auch wenn Kapitän Höwedes nach der Niederlage gegen die Hertha Optimismus zu verbreiten versuchte. "Ich sehe uns trotzdem auf dem richtigen Weg" , behauptete er.

Dieser Weg verläuft allerdings bislang nicht sehr gradlinig. Zum Bundesligaauftakt in Frankfurt wirkte die neue Schalker Mannschaft wie eine Kopie der alten, mit dem gleichen haarsträubenden Schlendrian. Es folgten zwei starke Auftritte im Heimspiel gegen den FC Bayern und in der Europa League beim OGC Nizza. In Frankreich immerhin wurden die Schalker dafür mit einem Erfolgserlebnis belohnt. Doch Rückenwind für die Partie in Berlin entstand daraus nicht. Keine echte Torchance brachten die Schalker gegen die Hertha zustande.

In der Findungsphase

"Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel" , konstatierte Trainer Markus Weinzierl. Doch Ballverluste der neuen Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb sorgten dafür, dass der Hertha dann doch noch zwei Treffer gelangen. Darum musste auch Weinzierl eingestehen, dass seine Team nicht in der Lage gewesen war, "als Mannschaft unsere beste Leistung abzurufen" .

Warum das so war vermochte allerdings niemand so recht zu sagen. Den vermeintlichen Reisestress beim Ausflug nach Nizza, von wo die Schalker am Samstag zwei Tage nach der Europa-League-Partie direkt in die Hauptstadt gereist waren, wollte niemand als Entschuldigung anführen. Manager Christian Heidel deutete stattdessen an, dass es an der Einstellung des Teams hapern könnte. "Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben, um erfolgreich zu sein. Das muss rein in unsere Köpfe" , forderte er. Heidels Worte werden durch die Statistik untermauert: Die Schalker liefen als Team knapp 4,5 Kilometer weniger als die Hertha, die im Kollektiv 114,1 Kilometer zurücklegte. Schalke kam nur auf 109,74 Kilometer.

Gegen den 1. FC Köln steht Königsblau nun schon arg unter Druck. Eine weitere Pleite und erste Diskussionen darüber, ob Weinzierl, der als Trainer im beschaulichen Augsburg sehr erfolgreich gearbeitet hat, auch der Arbeit bei einem hochemotionalen Klub wie Schalke gewachsen ist, dürften kaum mehr aufzuhalten sein. Manager Heidel bittet derweil noch um Geduld. "Momentan sind wir noch etwas in der Findungsphase. Wir wissen genau, welche Fehler wir gemacht haben und werden das in Ruhe analysieren" , sagte er in Berlin. Mit der Ruhe könnte es allerdings schon am Mittwoch endgültig vorbei sein.

most | Stand: 19.09.2016, 12:13