4. Spieltag

Fünf Jahre hat Marco Höger für den FC Schalke 04 gespielt und in dieser Zeit, in der häufig verletzt war, 88 Bundesliga-Spiele absolviert. Dann erfüllte er sich einen "Kindheitstraum", wie er selbst sagte und wechselte zum 1. FC Köln - also in die Stadt, in der er 1989 auch geboren wurde. Und der Wechsel hat sich bislang eindeutig gelohnt. In den ersten drei Spielen stand Höger in der Startelf, und Köln hat noch nicht verloren.

Besonders angenehm für den defensiv ausgerichteten Höger: Köln hat in den drei Partien noch keinen Gegentreffer kassiert. Dafür trifft vorne Anthony Modeste wieder, schon drei Tore stehen auf seinem Konto. Die tolle Bilanz bisher: 7 Punkte, 5:0 Tore.

Gegen Schalke fehlt allerdings mit Leonardo Bittencourt ein wichtiger Baustein der Offensive. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (3:0) am vergangenen Freitag.

Zahlendreher zwischen Köln und Schalke

Ganz ähnliche Zahlen können auch die Gelsenkirchener derzeit vorweisen, nur irgendwie andersrum. Die Offensive zeigt sich mit null Toren in drei Spielen noch überaus harmlos, während es hinten schon fünfmal eingeschlagen hat. Und ausgerechnet die zuletzt so hoch gelobten Neuzugänge Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb sorgten mit ihren Ballverlusten für die Gegentore gegen die Hertha am vergangenen Sonntag. Die ernüchternde Bilanz bisher: 0 Punkte, 0:5 Tore.

Benedikt Höwedes

Was passiert, wenn Schalke erneut verliert? Trainer Markus Weinzierl, der ja mit viel Vorschuss-Lorbeeren aus Augsburg kam, steht jedenfalls schon gehörig unter Druck. Manager beschreibt die aktuelle Situation etwas anders: "Wir sind noch in der Findungsphase."

Die möglichen Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Höwedes, Nalda, Nastasic, Baba - Bentaleb, Stambouli, Embolo, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar.

Köln: Horn - Sörensen, Mavraj, Heintz, Hector - Lehmann, Höger - Risse, Zolle - Osako, Modeste.

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Stand: 20.09.2016, 08:00