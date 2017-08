Ralf Fährmann ist neuer Schalke-Kapitän

Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Mein Verein: Auf den Spuren des FC Schalke 04 (1/5)

06.08.2017 | Länge: 43:42 Min.

Der FC Schalke 04 wirbt mit Slogans wie "Knete bedeutet nichts, wenn du auf Kohle geboren bist". Doch was bedeutet es für einen Klub, der auf Kohle geboren ist, wenn eine Zeche nach der anderen schließt? Die WDR-Doku-Reihe über die Bundesliga-Klubs in NRW und ihre Fans startet mit „Mein Verein: Schalke 04 – Auf Kohle geboren?“. Die Sendung geht auf Spurensuche in Gelsenkirchen, trifft Vereinsverantwortliche, eingefleischte aber auf zweifelnde Schalker Fans und einen Mythentour-Guide in Gelsenkirchen. Die weiteren Folgen:13. August 2017, 21.45 bis 22.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen: Die Werkself?, 20. August 2017, 22.15 bis 23.00 Uhr: Borussia Dortmund: Echte Liebe?, 27. August 2017, 22.15 bis 23.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach: Mehr als ein Mythos?, 03. September 2017, 21.45 bis 22.30 Uhr: 1. FC Köln: Spürbar anders? | video | wdr