Embolo-Verletzung ein Schock für Schalke

Markus Weinzierl war wütend, richtig wütend. Nicht ganz so sehr über das unbefriedigende 1:1 von Schalke 04 am Samstag (15.10.2016) bei seinem Ex-Klub FC Augsburg, sondern viel mehr über eine Aktion seines Ex-Spielers Konstantinos Stafylidis, der Schalkes Stürmer Breel Embolo Mitte der ersten Halbzeit übermotiviert und kopflos umgegrätscht hatte.

"Ich weiß, dass er seine Gedanken nicht koordiniert. Er sieht einfach den Ball und hat Aggressivität. Absicht unterstelle ich ihm nicht, aber Dummheit", lautete Weinzierls harte Anklage vor den TV -Kameras.

Gegner entschuldigt sich im Netz

Der 19-jährige Embolo musste nach dem Tritt an der Seitenlinie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Operation erfolgte noch in Augsburg. "Das überschattet den Tag; das ist ein ganz großer Schlag, den wir verdauen müssen", stöhnte auch Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Stafylidis foult Embolo

Am Sonntag veröffentlichte Schalke 04 die endgültige Diagnose: Embolo habe am linken Fuß neben einem Knöchelbruch auch einen Bruch des Wadenbeins sowie Risse der Syndesmose und des Innenbandes erlitten. Er werde nach Meinung der Ärzte mindestens vier bis sechs Monate ausfallen.

Entschuldigung im Netz