Bentaleb lenkt das Schalker Spiel

Nach der Partie gegen Werder Bremen wurde Schalkes Manager Christian Heidel nach dem Anteil gefragt, den Nabil Bentaleb am derzeitigen Erfolg des FC Schalke 04 hat. Seit neun Spielen sind die Königsblauen mittlerweile ungeschlagen. Der 3:1-Erfolg gegen Bremen war der siebte Sieg im Rahmen dieser Serie ohne Niederlage in Bundesliga, DFB -Pokal und Europa League. Und Bentaleb hat in dieser Zeit fünf Tore erzielt, vier davon in der Bundesliga. Gegen Werder erzielte er den Treffer zum 2:0.

Drecksarbeit und Spielgestaltung

"Wir sind sehr zufrieden" , sagte Heidel also. "Es kann dir nichts besseres passieren, wenn du einen defensiven Mittelfeldspieler hast, der den Ball auch nach vorne entscheidend spielen kann." Bentaleb ist in den vergangenen Wochen zu einem Schlüsselspieler im 3-5-2-System des Schalker Trainers Markus Weinzierl geworden. Der 21 Jahre alte algerische Nationalspieler ist Balleroberer und Offensivstratege in einer Person. "Ich kann die Drecksarbeit und das Offensivspiel machen" , hat Bentaleb selbst kürzlich seine Rolle beschrieben.

Weinzierl hat Bentaleb in neun der ingsesamt zehn Bundesligaspiele von Beginn an spielen lassen. Lediglich im ersten Spiel bei Eintracht Frankfurt wurde der Algerier erst spät eingewechselt. Da war er allerdings auch gerade erst zum Kader gestoßen. Gegen Bremen wurde er nach 80 Minuten erstmals ausgewechselt. Er ist nicht mehr wegzudenken aus dem Schalker Spiel.

19 Millionen wert?

Die Schalker starteten mit fünf Niederlagen in die Bundesligasaison und Bentaleb hatte seinen Anteil an dem miserablen Start. Mit haarsträubenden Ballverlusten verursachte er sowohl beim 1:2 gegen Hoffenheim als auch beim 0:2 in Berlin jeweils einen Gegentreffer. Er sei auch nach den Rückschlägen fokussiert geblieben, erklärte Bentaleb, der sich inzwischen längst wie die gesamte Schalker Mannschaft stabilisiert hat. Seine Passquote liegt mittlerweile bei 77,95 Prozent. Knapp 63 Prozent seiner 129 Zweikämpfe in der Bundesliga hat er für sich entschieden. Das sind ordentliche Werte, aber Manager Heidel hat nicht ganz unrecht, wenn er sagt: "Da ist noch Luft nach oben."

Bis zum Sommer haben die Schalker Bentaleb von Tottenham Hotspur ausgeliehen. Bei dem Klub aus der englischen Premier League besitzt er noch einen Anschlussvertrag bis 2020. Allerdings können die Schalker bis zum Frühjahr eine Option ziehen, um Bentaleb aus seiner Vereinbarung mit Tottenham auszulösen. Die festgeschriebene Ablösesumme soll angeblich bei 19 Millionen Euro liegen. Auf die Frage, ob Bentaleb diesen Preis wert sei, verweigerte Manager Heidel nach der Partie gegen Bremen die Antwort. "Ich möchte ungern über Vertragsdinge reden. Das spielt auch jetzt überhaupt keine Rolle" , erklärte er.

Aufholjagd soll weiter gehen

Der Fokus liegt bei den Schalkern zunächst weiter darauf, das Feld von hinten aufzurollen und so bis zur Winterpause den durch den schlechten Saisonstart entstandenen Rückstand wettzumachen. Mit nun elf Punkten hat das Team als Tabellenzwölfter zumindest den Anschluss ans Mittefeld geschafft, liegt aber immer noch deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Die Aufholjagd soll deshalb weiter gehen.

"Nach der Länderspielpause wollen wir unsere Serie direkt fortsetzen" , sagt Alessandro Schöpf, zweifacher Torschütze gegen Bremen. Und Trainer Markus Weinzierl gab nach dem Arbeitssieg gegen Werder das Ziel bis Weihnachten aus: "Wir sind noch lange nicht zufrieden. Bis zur Winterpause konzentrieren wir uns voll auf die Liga und wollen in den sechs ausstehenden Spielen weiter Punkte gutmachen." Bentaleb wird dabei eine entscheidende Rolle zukommen.

red | Stand: 07.11.2016, 10:49