Badstuber beim FC Schalke weiter im Wartestand

Holger Badstuber ist zwar nur auf Leihbasis zum FC Schalke gewechselt, dennoch ist der frühere Nationalspieler der prominenteste Winter-Neuzugang bei den Königsblauen. Daran erinnerte die Bild-Zeitung nochmals vor Schalkes Gastspiel beim FC Bayern am Samstag (04.02.2017) und fragte: " Wann spielt eigentlich BANKstuber? "

Mit diesem für Badstuber wenig schmeichelhaften, aber durchaus zutreffenden Wortspiel erinnerte die Zeitung nochmals daran, dass der 27-Jährige, in der Vergangenheit immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen, doch eigentlich nach Gelsenkirchen gekommen ist, um wieder Spielpraxis zu sammeln. Wenn er am Samstag im Dress der Königsblauen nach München, zu seinem langjährigen Heimatklub zurückkehrt, wird er jedoch das sein, was er zuletzt auch beim Rekordmeister war - ein Bankdrücker.

Kein Platz in Schalkes Dreierkette

" Ich will spielen, das ist das A und O ", hatte Badstuber vor seinem Wechsel verkündet. Doch die ersten beiden Bundesliga-Partien nach der Winterpause erlebte er komplett von der Bank. Auch ein Einsatz in München ist eher unwahrscheinlich, auf Schalke ist Badstuber derzeit nur Innenverteidiger Nummer vier. Trainer Markus Weinzierl setzt weiterhin auf die von ihm favorisierte Dreierkette. Seitdem Weinzierl auf nur noch drei nominelle Verteidigern umgestellt hat, ist Schalke in der Defensive deutlich stabiler und hat in elf Bundesligaspielen nur neun Gegentore kassiert.

Als Schalke Badstuber auslieh, plagte sich Kapitän Benedikt Höwedes mit Hüftproblemen, Matija Nastasic legte mit Achillessehnenbeschwerden die eine oder andere Trainingspause ein. Doch inzwischen sind die beiden Innenverteidiger wieder fit und sind zusammen mit Abwehrchef Naldo die erste Wahl für Schalkes Abwehr-Trio. " Fakt ist, dass wie defensiv kein Problem haben. Mit der Dreierkette bin ich zufriede n", sagte Weinzierl.

Weinzierl: " Badstuber ist fit "

Schalkes Verantwortliche betonten zuletzt, dass Badstuber in Kenntnis der personellen Hierarchie bei den Königsblauen unterschrieben habe: " Wir wollten eine Absicherung, das haben wir mit Holger auch so besprochen ", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Heidel und Weinzierl versicherten zudem, dass der bisherige Verzicht auf Badstuber nichts mit mangelnder Fitness oder fehlendem Vertrauen zu tun habe. Auch wenn er in den vergangenen Jahren immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen wurde und über wenig Spielpraxis verfügt, wäre er im Fall der Fälle sofort einsatzfähig. " Er hat alle Einheiten mitgemacht und ist einer von 16 bis 18 Spielern, die fit sind. Er ist ein Baustein. Aber er weiß auch, dass er einer von vier, fünf guten Verteidigern ist ", erläuterte Weinzierl.

Der Coach vertröstete ihn auf die kommenden englischen Wochen, wenn in 22 Tagen sieben Partien anstehen. " Er wird mit Sicherheit wichtig sein für die Mannschaft - in den nächsten Monaten ", sagte er: " Er ist eine wichtige Alternative, wir haben in den nächsten Monaten ein sehr enges und straffes Programm. "

Schlechter als Nastasic?

Manager Heidel wiederum hatte den 31-maligen Nationalspieler auch wegen dessen Qualitäten im Passspiel verpflichtet. " Seine Spieleröffnung gehört mit zu den besten in der Bundesliga ", schwärmte Heidel damals. Jetzt sagt er aber, er könne ihn nicht einfach beispielsweise Nastasic vorziehen. " Er hat lange nicht gespielt ", betont Heidel,. " Er wird seine Einsätze bekommen. Da bin ich sicher ."

Bislang fügt sich Badstuber klaglos in sein Schicksal - und übt sich in Geduld. Regelmäßig twittert er Fotos vom Training. Zuletzt ein Bild, auf dem er Gewichte stemmt. Damit will er zeigen: Nach zahlreichen schweren Verletzungen befindet er sich in glänzender körperlicher Verfassung. Nur auf dem Platz durfte er dies bislang noch nicht unter Beweis stellen.

Burgstaller und Choupo-Moting fraglich - Comeback für Hunterlaar?

Anders als in der Defensive gehen Schalke im Angriff die Optionen aus. Winter-Neuzugang Guido Burgstaller konnte die ganze Woche wegen muskulärer Probleme nicht trainieren. Eric Maxim Choupo-Moting plagt sich mit einer Fußblessur. Der Einsatz beider Angreifer in München sei fraglich, sagte Coach Weinzierl. Die Langzeitverletzten Breel Embolo und Franco Di Santo stehen ohnehin nicht zur Verfügung.

Möglich ist, dass Klaas-Jan Huntelaar erstmals nach dreieinhalb Monaten Pause (Außenbandriss im Knie) zumindest wieder zum Kader gehört. Weinzierl schloss das Mitwirken Huntelaars nicht kategorisch aus, obwohl der 33-Jährige erst seit Dienstag mit der Mannschaft trainiert. Vermutlich aber rückt Max Meyer, der zuletzt wegen einer Rippenprellung und eines Infekts pausierte, wieder in die Startelf.

Stand: 02.02.2017, 13:30