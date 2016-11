Auf der Homepage des VfL Wolfsburg wird Maskottchen "Wölfi" als immer gut gelaunt beschrieben. Mittlerweile dürfte dem Pelzträger das Lachen aber vergangenen sein, zu schlecht sind Leistung und Ergebnisse der ambitionierten Niedersachsen. So wenige Punkte wie in der aktuellen Saison hatte das Team vor einem 10. Spieltag noch nie auf dem Konto. Zum letzten Mal gewonnen haben die Norddeutschen am 1. Spieltag in Augsburg - da war noch Sommer ...

Zwar gab es seither immer wieder Hoffnungsschimmer, doch die verglühten jeweils ziemlich schnell. Zunächst kündigte Neuzugang Mario Gomez an, dem unzufriedenen Julian Draxler zu mehr Freude zu verhelfen - die Realität sieht anders aus. Gegen Freiburg fällt der insgesamt enttäuschende Draxler auch noch mit einem Muskelfaserriss aus.

Schwache Zahlen bei den Wölfen

Und auch der Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Valerien Ismael darf nach zwei Niederlagen als wenig inspirierend bezeichnet werden.

Das schwache Spiel dokumentieren auch weitere Zahlen: In der zweiten Hälfte gegen Leverkusen gaben die Wölfe zuletzt nur einen einzigen Torschuss ab - in der Nachspielzeit. Und 31 Prozent aller Pässe, also fast jeder dritte, kamen nicht beim Mitspieler an.

Philipp und Grifo ragen heraus

Beim Freiburger Maskottchen "Füchsle" dürfte die Laune dagegen blendend sein. Mit 15 Punkten steht der SC im oberen Mittelfeld der Tabelle - und sage und schreibe neun Punkte vor dem VfL Wolfsburg.

Und jetzt wartet wieder ein Heimspiel, was die Freiburger besonders freut, denn in den bisherigen vier Spielen vor eigenem Publikum sind sie viermal als Sieger vom Platz gegangen.

Besonders erfreulich ist dabei die aktuelle Form zweier Offensivkräfte: Angreifer Maximilian Philipp hat bereits fünf Saisontore erzielt. Und Mittefeldspieler Vincenzo Grifo war an acht der 13 Freiburger Treffer beteiligt und damit an mehr, als der gesamte VfL Wolfsburg zustande brachte (sechs).

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, Torrejon, Söyüncü, Günter - Höfler, Abrashi - Frantz, Grifo - Philipp - Niederlechner



VfL Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski, Bruma, Rodriguez, Gerhardt - Arnold, Luiz Gustavo - Caligiuri, Didavi, Draxler - Gomez

