SC-Innenverteidiger Söyüncü war im Hinspiel an allen drei Treffern beteiligt: Zunächst legte er Gegenspieler Sandro Wagner mit einem zu kurzen Rückpass das 1:0 auf, dann bereitete er per Traumpass das 1:1 von Mitspieler Florian Niederlechner vor, und schließlich verursachte er mit einem ungestümen Einsteigen im Kopfballduell mit Sebastian Rudy den Strafstoß, der zur Freiburger Niederlage führte.

Der Türke ist mit seinen 20 Jahren nicht fehlerfrei, hat sich aber mittlerweile sehr gut in der Bundesliga akklimatisiert. Zwei Drittel seiner Zweikämpfe gewann Söyüncü - eine beeindruckende Bilanz, die auch gegen Hoffenheim halten soll.

Freiburg nutzt seine Chancen

Allerdings ist die TSG einer der Angstgegner der Freiburger. Der SC ist seit sechs Spielen sieglos, obwohl Freiburg in fünf Partien zwischenzeitlich in Führung lag. Vor der Partie heizte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen zudem die Stimmung noch ein wenig an, indem er der Freiburger Spielweise eine Agressivität vorwarf, "die sich teilweise im Grenzbereich bewegt". Coach Christian Streich reagierte auf seine Weise.

Video starten, abbrechen mit Escape Christian Streich - "Keine besondere Partie" | Sportschau | 09.03.2017 | 00:29 Min. | Verfügbar bis 11.03.2017 | Das Erste

Trotzdem ist die Stimmung im Breisgau bestens. Zwei Drittel der Saison sind um, und der SC Freiburg grüßt freudig aus der oberen Tabellenhälfte. Zuletzt in Frankfurt hatte Freiburg das nötige Schlachtenglück. Aber es läuft auch so: vor allem bei den Top-Chancen lassen die Freiburger kaum etwas liegen, sie haben die beste Großchancen-Verwertung der Bundesliga. Und taktisch können sie jederzeit auf den Gegner reagieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Christian Streich - Taktische Flexibilität als Trumpf | Sportschau | 09.03.2017 | 00:42 Min. | Verfügbar bis 12.03.2017 | Das Erste

Hoffenheims Pässe kommen an

Hoffenheim könnte bei etwas besserer Großchancenverwertung noch besser dastehen. Schließlich spielte die TSG bereits 11-mal remis. Trotzdem sind sie auch im Kraichgau mit der Saison mehr als zufrieden. 1899 steht auf Rang vier und kann sich voll auf das Ziel Champions League konzentrieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Nagelsmann: "Saisonziel bleibt intern" | Sportschau | 04.03.2017 | 00:38 Min. | Verfügbar bis 04.03.2018 | Das Erste

Das liegt auch daran, dass Hoffenheim kaum Fehlpässe spielt. Nach dem FC Bayern und Dortmund hat Hoffenheim die geringste Fehlpassquote (18 Prozent).

Starker Sebastian Rudy

Zudem hat Sebastian Rudy einen Lauf. Der Bayern-Spieler in spe traf zuletzt erstmals in der Bundesliga zwei Spiele in Folge: Rudy legte nach seinem Kopfballtor auf Schalke gegen Ingolstadt per Weitschuss nach. Der Nationalspieler gab in dieser Saison acht Assists, hat damit seinen persönlichen Rekord eingestellt. Die Bundesliga erlebt derzeit den besten Rudy.

Mögliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Kempf, C. Günter - Frantz, Höfler - Philipp, Grifo - Haberer - Niederlechner

1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, B. Hübner - Toljan, Zuber - Rudy - Nad. Amiri, Demirbay - Wagner, Terrazzino

Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.03.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.03.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00