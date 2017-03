SCF plant neue Saison

Der Vorsprung ist groß für den SC Freiburg. Vor dem 26. Spieltag, an dem die Mannschaft von Trainer Christian Streich Abstiegskandidat Werder Bremen empfängt, liegt der SCF zwölf Punkte vor dem Relegationsplatz. Die Freiburger haben sogar ernsthafte Ambitionen, zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in einen europäischen Wettbewerb einzuziehen. Es klingt nach einer entspannten Saison für den Aufsteiger, doch in der Geschäftsstelle des Klubs steht trotzdem harte Arbeit an.

Freiburger Spieler sind gefragt

Sportvorstand Jochen Saier und Sportdirektor Klemens Hartenbach müssen bereits jetzt darum kämpfen, dass die zurzeit so begeisternde Mannschaft auch im kommenden Jahr ein ähnliches Potenzial hat. Denn der SC Freiburg hat zuletzt einige Spieler groß gemacht. "Mit Fantasie", wie Saier sagt. Doch nun interessieren sich andere Vereine für viele Spieler der Freiburger.

Sportvorstand Jochen Saier (l.) mit Trainer Christian Streich

Maximilian Philipp ist der vielleicht gefragteste Mann, in 20 Spielen erzielte der Stürmer acht Tore. Linksaußen Vincenzo Grifo traf in 24 Spielen fünf Mal, lieferte elf Torvorlagen und steht damit auf Platz sieben der Scorerliste. Der Verteidiger Çağlar Söyüncü hat eine der besten Zweikampfquoten in der Bundesliga, Alexander Schwolow ist ein begehrter Torwart geworden. Florian Niederlechner schaffte es erst als 20-Jähriger in die 3. Liga zur SpVgg Unterhaching, heute ist der Angreifer eine feste Größe in der Bundesliga und hat in dieser Saison ebenfalls bereits acht Tore erzielt.

Starke Spieler in einem laufintensiven System

Mit seinen schnellen Spielern hat Trainer Streich ein laufintensives wie erfolgreiches System etabliert, das in dieser Saison schon einige Gegner verzweifeln ließ. "Die Freiburger haben uns überall gedoppelt. Es war unglaublich schwer, wir hatten unglaublich viel Druck", klagte beispielsweise Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis im Dezember nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den SCF.

Video starten, abbrechen mit Escape Walpurgis: "Freiburger haben uns überall gedoppelt" | Sportschau | 21.12.2016 | 00:37 Min. | Verfügbar bis 21.12.2017 | Das Erste

Die Akteure, die dieses Spiel prägen, sind nun bei der Konkurrenz gefragt. Immerhin könnten abgesehen von Niederlechner, der zurzeit von Mainz 05 ausgeliehen ist, alle genannten Spieler eine Einnahme auf dem Transfermarkt bringen, da keiner der Verträge der zurzeit so gefragten Spieler im Sommer ausläuft. Alleine bei Schwolow endet der Vertrag 2018, was für ein wenig Druck sorgt.

Freiburg entwickelt Spieler - und verkauft sie teuer

Çağlar Söyüncü (r.) mit Alexander Schwolow

Söyüncü, Schwolow, Grifo und Philipp - sie kamen alle entweder von unbekannten Klubs aus dem Ausland, aus der eigenen Jugend oder stagnierten bei der Konkurrenz in ihrer Entwicklung. Nun könnten sie zusammen geschätzte 20 bis 30 Millionen Euro auf dem Transfermarkt bringen, bezahlt hat der SCF für sie zusammengerechnet keine vier Millionen.

Werte steigern, das ist seit Jahren der Weg für einen Klub wie den SC Freiburg: Max Kruse, Matthias Ginter, Papiss Demba Cissé, Daniel Caligiuri oder Ömer Toprak - es gibt zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Und doch steckt der Klub in einem Dilemma, denn das Geld auf dem Konto bringt wenig, wenn die Mannschaft auf dem Spielfeld nicht mehr mithalten kann. Der SC muss beständig junge Spieler aufbauen und nach Schnäppchen suchen, um seine Position halten oder gar verbessern zu können. Dieser Weg kann auch Rückschläge bereithalten, wie der knappe Abstieg 2015 zeigte.

"Bislang war es so, dass es für eine klare Idee und vernünftige Arbeit immer einen Platz gab, aber der wird immer kleiner", sagte Sportvorstand Saier Anfang März in der FAZ als Anspielung auf von Investoren nach oben getriebenen Klubs wie RasenBallsport Leipzig. Eine Alternative gibt es für Freiburg allerdings nicht.

Stand: 29.03.2017, 14:01