In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Julian Schieber damals am 28. August zum Berliner 2:1-Heimsieg im Hinspiel, nur zwei Minuten nachdem Nicolas Höfler für Freiburg ausgeglichen hatte. Sogar noch später gelang der Hertha beim letzten Auftritt in Freiburg im September 2014 ein Treffer, als Ronny erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich erzielte.

Freiburgs fabelhafte Laufleistung - Herthas große Ambitionen

Noch drei weitere Gegentore gab es seit dem Saisonstart für Freiburg nach Ablauf der regulären Spielzeit, eines davon in der letzten Woche beim so unglücklichen 1:2 gegen den FC Bayern München, als die Breisgauer mit einer extrem couragierten Vorstellung einen Punkt verdient gehabt hätten. 125,5 Kilometer liefen die Spieler von Christian Streich gegen den Rekordmeister - ein Fabelwert.

Die Berliner verloren ihr Auftaktspiel in das Jahr 2017 ebenfalls - mit 1:3 unterlag das Team von Pal Dardai Bayer Leverkusen. "Wenn die Jungs so weiterspielen, schaffen sie das locker" , sagte der dennoch nicht unzufriedene Hertha-Coach mit Blick auf die ehrgeizigen Ziele des Hauptstadtklubs danach. Nach 30 Punkten in der Hinrunde will Hertha in der kommende Saison in Europa seine Visitenkarte abgeben - und das am liebsten in der Champions League. "Es kann nicht unser Ziel sein, in der Rückrunde 15, 16 oder 18 Punkte zu holen. Wir wollen deutlich mehr Punkte holen als im letztem Jahr" , hatte Manager Michael Preetz Anfang des Jahres ebenfalls gefordert.

Auch Freiburg noch in Lauerstellung?

Beide Mannschaften haben also ergebnistechnisch einen Fehlstart aus der Winterpause hingelegt, aber dabei de facto nicht wirklich schlecht gespielt. Alles im Lot also auf beiden Seiten - möglicherweise aber nur noch bis zum späten Sonntagnachmittag. Denn zwei Niederlagen in Serie wären für die Europa-Ambitionen der Berliner eher weniger förderlich. Für Freiburg wäre eine zweite Pleite angesichts des aktuell noch relativ komfortablen Polsters auf die Abstiegsränge noch zu verkraften - in Panik verfällt man dort gewohnheitsmäßig sowieso nicht.

Sollte die Hertha sich allerdings erneut in der Nachspielzeit durchsetzen, oder den Ausgleich erzielen können, dürfte das dann doch Fragen aufwerfen. Laufen die Freiburger gar zu viel und sind am Ende nicht mehr richtig konzentriert, weil die Kraft fehlt? Selbst wenn dem so sein sollte - die Arbeitseinstellung der Breisgauer hat sie aktuell mit begrenzten finanziellen Mitteln auf einen hervorragenden neunten Rang gebracht. Bei einem Heimsieg am Sonntag wäre auch Europa möglicherweise nur noch drei Zähler entfernt.

Mögliche Aufstlellungen

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Söyüncü, Günter - Philipp, Frantz, Höfler, Grifo - Haberer - Niederlechner

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Esswein, Darida, Kalou - Ibisevic

Schiedsrichter: Perl (Pullach)

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00