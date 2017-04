Von einem Endspiel will der Mainzer Coach Martin Schmidt nicht sprechen. " Wir haben noch sieben Spiele. Insofern stellt sich die Frage nicht ", sagte der Schweizer. Verschiedene Medien hatten ihn schon vor der Heimniederlage gegen Leipzig angezählt. Die Verantwortlichen sprachen sich für ihn aus, betonten zugleich auch eine Erwartungshaltung: " Es ist klar, dass wir in Freiburg drei Punkte brauchen ", sagte FSV -Sportchef Rouven Schröder.

Schröders Vorgabe ist den Branchengesetzen gemäß nachzuvollziehen. Vier Pleiten in Serie haben die Mainzer ganz tief rein in den Abstiegsschlamassel gebracht, durch die jüngste Ingolstädter Erfolgsserie trennen die Rheinhessen nur noch vier Zähler von einem direkten Abstiegsplatz. Flucht nach vorne soll nach Schröders Willen das Motto sein: " Kopf in Sand kann jeder, also Kopf nach oben und ab nach Freiburg ", erklärte der 41-Jährige.

Freiburgs Blick geht eher nach oben

In Freiburg ist die Lage eine gänzlich andere. Mit dem Abstiegskampf hat man hier lange schon nichts mehr zu tun - stattdessen geht der Blick nicht erst nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg weiter nach oben. Zwei Zähler sind es bis Europa. Sollte der DFB -Pokalsieger die Champions League erreichen, wäre sogar der aktuelle Platz sieben gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation.

Statistisch gibt es für die Mainzer trotz des unterschiedlichen Momentums Hoffnung: Mainz 05 feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen Verein mehr Siege als gegen Freiburg (9 in 15 Spielen). Aktuell ist der FSV gegen die Breisgauer seit zehn Bundesliga-Partien ungeschlagen (6 Siege, 4 Remis), so lange wie gegen keinen anderes Team.

Bei den Gästen aus Mainz fehlen Jairo Samperio gelbgesperrt, sowie Jean-Philippe Gbamin, der gegen Leipzig glatt rot sah. Der Franzose wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt.

