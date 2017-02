Kölns 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg war das nächste Highlight in der Liga. In den ersten drei Spielen 2017 holte der FC stolze sieben Punkte. Anthony Modeste ist zudem mit 15 Treffern und zwei Assists (17 Scorerpunkte) nur noch einen Hauch hinter Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski (beide 18).

Allerdings gab es für die Kölner zuletzt einen Dämpfer. Beim 0:2 gegen den HSV im Pokal offenbarte der FC ungewohnte Schwächen: In der Abwehr wackelte das Team von Trainer Peter Stöger, vorne ließ es beste Gelegenheiten aus.

Video starten, abbrechen mit Escape Hamburg gegen Köln - die Höhepunkte | Sportschau | 07.02.2017 | 08:25 Min. | Verfügbar bis 07.02.2018 | Das Erste

Freiburg spielt gerne zu Hause gegen Köln

Jetzt müssen die Kölner zu den sehr heimstarken Freiburgern. Sollte der SCF gewinnen, wäre er bis auf drei Punkte an Köln dran - und, noch viel wichtiger: Mit dann 29 Zählern wäre Freiburg dem Klassenerhalt wohl nach 20 Spieltagen schon sehr nah. Am vergangenen Wochenende klappte das noch nicht, da gab es ein 0:3 bei Borussia Mönchengladbach - obwohl Freiburg das laufbeste Team des Spieltags war.

Gegen Köln stehen die Chancen aber deutlich besser - nicht nur wegen der Heimstärke, sondern auch weil der FC ein gern gesehener Gast an der Dreisam ist. Der SC ist gegen Köln zu Hause seit elf Pflichtspielen ungeschlagen und feierte dabei sieben Siege. Beim letzten Kölner Sieg in Freiburg am 24. August 1996 stand noch der heutige Kölner Sportdirektor Jörg Schmadtke im Tor der Freiburger.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Torrejon, Söyüncü, Günter - Frantz, Abrashi - Philipp, Grifo - Haberer - Petersen

1. FC Köln: Kessler - Olkowski, Sörensen, Heintz, Rausch - Höger, Hector - Clemens, Bittencourt - Modeste, Osako

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00