Die Freiburger könnten sich mit einem Sieg für die Europa League qualifizieren, denn mindestens Platz sechs wäre dann sicher - Voraussetzung ist allerdings, dass die Konkurrenten aus Köln und Bremen gleichzeitig Federn lassen.

Zu verdanken habe die Freiburger das ihrem starken Saisonfinish - Freiburg gewann vier der vergangenen sechs Spiele. Rechtzeit zum großen Saisonfinale hat sich der Sportclub damit in die Pole-Position im Rennen um die Europapokal-Plätze gebracht.

Ingolstadt geht die Luft aus

Deutlich sorgenvoller sind die Gesichter beim FC Ingolstadt: Denn ob der Abstieg für die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis schon am 33. Spieltag besiegelt wird, liegt nicht mehr in ihrer Hand. Sogar ein Sieg in Freiburg könnte die Ingolstädter vorzeitig aus der Liga kicken - wenn Hamburg und Mainz gewinnen sowie Wolfsburg und Augsburg einen Punkt holen.

Allerdings ging dem FCI zuletzt ein bisschen die Puste aus. Der FC Ingolstadt holten in den vergangenen vier Spielen nur zwei Punkte. Der 1:1-Ausgleichstreffer des Leverkuseners Kai Havertz war zudem bereits der 22. Ingolstädter Gegentreffer in der Schlussviertelstunde, ein einsamer Höchstwert.

55 Gegentore auf beiden Seiten

Kurios: Freiburg hat ein Torverhältnis von 40:55 Toren, Ingolstadt von 34:55 Toren. Die Zahl der Gegentore beim designierten Europapokal-Starter und beim designierten Direktabsteiger ist also gleich. Mit den sechs mehr erzielten Toren holten die Freiburger aber 17 Punkte mehr als die Ingolstädter.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Ignjovski, Gulde, Kempf, C. Günter - Höfler - Abrashi - Haberer, Grifo - Philipp - Niederlechner

FC Ingolstadt: Hansen - M. Matip, Bregerie, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen, Roger, Suttner - P. Groß, Kittel - Lezcano

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 12.5., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Samstag, 13.5., 18 Uhr

Stand: 12.05.2017, 08:00