An den ersten sechs Spieltagen stand entweder Florian Niederlechner oder Nils Petersen in Freiburgs Startelf, am vergangenen Spieltag saßen dann beide auf der Bank. Offenbar ist das aber kein schlechter Ausgangspunkt, denn Niederlechner erzielte in Hoffenheim sein erstes Bundesliga-Tor. Auch Petersen traf bislang nur als Einwechselspieler.

Doch ob das Freiburgs ballsicherem Trainer Christian Streich Sorgen macht? Im Spiel gegen Augsburg hat er nämlich noch ein anderes Ass im Ärmel - die Heimstärke. Freiburg hat alle seine drei Heimspiele gewonnen. Außerdem entspannt sich die Situation in der Defensive langsam. In Hoffenheim zeigte der genesene Marc Torrejon eine ansprechende Leistung.

Altintop wieder in der Startelf

Diese wird auch gegen Augsburg, den direkten Tabellennachbarn der Freiburger, nötig sein. Denn der FCA zeigt vor allem auf fremden Plätzen seine Stärke. Saisonübergreifend verloren die Augsburger nur eines der vergangenen sechs Gastspiele (1:2 in Leipzig).

Und dann ist da noch Halil Altintop. In seinen ersten beiden Jahren in Augsburg war er Stammspieler und Leistungsträger, seit der vergangenen Saison ist er nur noch eine Randfigur, so wurde er in der aktuellen Saison fünfmal eingewechselt.

In der Vorwoche gegen Schalke stand Altintop wegen der zahlreichen Ausfälle jedoch erstmals in der Startelf. Auch gegen Freiburg? Gut möglich, schließlich erzielte er in jedem seiner drei Bundesliga-Spiele mit Augsburg gegen den SC ein Tor.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 22.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 22.10.2016 | Das Erste

Stand: 21.10.2016, 08:27