Die Fans haben im Prinzip richtig was zu feiern - doch beim Pokal-Spiel in Magdeburg im August rasteten einige von ihnen komplett aus. Der DFB verhängte deswegen einen Teilausschluss seiner Anhänger für das Bundesligaspiel gegen Bayern München am 15. Oktober als auch das DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt am 25. Oktober.

Die Bundesliga-Bilanz gegen den SC Freiburg ist ausgeglichen: Gesamtbilanz aus Sicht der Eintracht: 10 Siege, 3 Unentschieden, 11 Niederlagen - 31:33 Tore. Im letzten Heimspiel (Januar 2015) der Breisgauer gegen Frankfurt kam Nils Petersen nach der Pause, als die Eintracht führte, und erzielte drei Tore zum 4:1-Endstand. Er hat seine Jokerrolle auch weiterhin inne - Freiburg-Coach Christian Streich baut fest auf den Überraschungseffekt seines Stürmers.

Mögliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Ignjovski, Niedermeier, Söyüncü, C. Günter - Höfler, Abrashi - Frantz, Grifo - Philipp - Petersen

SG Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka - Mascarell, Huszti - Rebic, Fabian, D. Blum - Meier.

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

