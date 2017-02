Da beißt die alemannische Maus keinen Faden ab - der SC Freiburg ist ein Spitzenteam: Die Breisgauer punkteten in sieben der vergangenen neun Spiele (vier Siege, drei Remis), verlor in diesem Zeitraum nur zwei Mal: in Runde 19 bei der besten Rückrundenmannschaft in Mönchengladbach sowie in Runde 17 gegen Spitzenreiter FC Bayern.

Auch wenn Trainer Christian Streich nichts vom Europacup hören möchte: Der SC hat elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber nur drei Zähler Rückstand auf Rang sieben, der unter Umständen zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt. Historisch betrachtet sind die Freiburger auf Kurs: Als die Breisgauer vor vier Jahren am Saisonende Fünfter wurden und sich damit direkt für die Europa League qualifizierten, hatten sie nach 21 Spieltagen nur einen Punkt mehr auf dem Konto (31) als aktuell (30).

Dortmund hinkt den Erwartungen weiter hinterher

Anders die Lage in Dortmund - der BVB hinkt den Erwartungen weiterhin hinterher. Warum, zeigt sich beim Blick auf die Auswärtsbilanz: Die ist negativ und damit eines Topteams unwürdig; drei Siegen stehen vier Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Von den vergangenen sechs Gastspielen gewann die Borussia nur ein einziges (zum Jahresauftakt glücklich in Bremen), zuletzt gab es das durchaus blamable 1:2 bei Schlusslicht Darmstadt.

Immerhin gab es zuletzt nach den Niederlagen in Darmstadt und Lissabon zuletzt mal wieder einen Sieg gegen Wolfsburg - und der schlug sich auch gleich tabellarisch nieder: Der BVB kletterte dank der gleichzeitigen Frankfurter Niederlage auf Rang drei, das Minimalziel dieser Saison. So gut waren die Borussen seit dem 11. Spieltag nicht mehr platziert.

Dortmund gewann die vergangenen elf Spiele gegen Freiburg

Und statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es erfolgreich weitergeht: Dortmund gewann die letzten elf Bundesliga-Spiele gegen Freiburg und kann nun einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Einzig gegen Uerdingen schaffte der BVB ebenfalls mal elf Siege in Folge (1989 bis 1996); eine längere derartige Serie gelang gegen keinen Verein. Den Bundesliga-Rekord hält der FC Bayern, der gegen Werder Bremen 13-mal in Folge gewann.

Und es kommt noch schlimmer für die Gastgeber: Abgesehen von RB Leipzig (erst ein Spiel) ist Dortmund der einzige Verein, gegen den Christian Streich als Bundesliga-Trainer noch nie gepunktet hat (bei den letzten acht Niederlagen war er Trainer). Freiburgs letztes Erfolgserlebnis gegen den BVB gelang unter Robin Dutt und liegt fast sieben Jahre zurück: Am 8. Mai 2010 gab es einen 3:1-Heimsieg. Der einzige aktuelle Freiburger, der damals schon dabei war, ist Kapitän und Reservist Julian Schuster.

Zudem müssen die Freiburger auf einen ihrer Leistungsträger verzichten, Janik Haberer fehlt wegen der fünften gelben Karte.

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34