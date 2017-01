Der Blick aus dem Fenster lässt es kaum erahnen. Aber sollte der FC Bayern beim SC Freiburg nicht verlieren, dann sind die Münchner zum 22. Mal Herbstmeister - und das mitten im tiefsten Winter, im Januar. Da passt es, dass das Schwarzwald-Stadion am Freitagabend wohl zum Kühlschrank werden wird. Es soll frostig werden in Freiburg. Dem Bayern-Trainer Trainer Carlo Ancelotti ist das egal. "Es wird kalt - für uns, aber auch für Freiburg. Da gibt es keinen Vorteil" , sagt der Coach.

Laufen gegen die Kälte

Vielleicht kommen die Bayern ja doch ins Schwitzen. "Unser Spielstil ist laufintensiv, darauf müssen sich die Bayern erstmal einstellen. Und wir spielen zu Hause. Wir werden alles rauspowern, was wir haben" , sagt SC-Stürmer Nils Petersen. "Wenn wir einen überragenden Tag erwischen, ist es selbst für Bayern kein Kinderspiel", sagt auch Torwart Alexander Schwolow. Und auch die Bayern finden es gut, dass die Aufwärmphase ausfällt und es direkt mal heiß hergeht. "Wir müssen sofort in den Rhythmus kommen" , sagt Münchens Arjen Robben. "Wir erwarten ein Spiel mit hoher Intensität" , erklärt auch Ancelotti.

Erst Jubel, dann Jammer

Die Erinnerungen der Freiburger an das letzte Heimspiel gegen die Bayern sind immer noch nicht verblasst. Jokertor, Sensationssieg, Partystimmung - und dann der Abstieg. Als der SC am 16. Mai 2015 gegen die Münchner antrat und den Rekordmeister mit 2:1 schlug, war der Anfang vom Ende gekommen. Die Freiburger wähnten sich am vorletzten Spieltag der Bundesliga durch den Sprung auf Platz 14 schon gerettet - und mussten eine Woche später dennoch den Gang in die zweite Liga antreten.

Während die Freiburger von einem schlechten Omen aber nichts wissen wollen, dürfen die Münchner getrost auf die Statistik schauen. In 36 der bislang 53 Spielzeiten gewann der Herbstmeister am Ende auch den Titel. Nur dreimal konnten die Bayern ihren Vorsprung nach der Hinrunde nicht ins Ziel bringen.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Torrejon, Günter - Höfler, Frantz - Philipp, Grifo - Haberer - Niederlechner

Bayern München: Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Müller, F. Ribery - Lewandowski

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - SC Freiburg gegen den FC Bayern | 20.01.2017 | 03:00:00 Min. | Verfügbar bis 20.01.2017 | Das Erste

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.01.2017 | Das Erste

red | Stand: 20.01.2017, 08:00