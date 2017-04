Michael Ballack, Robin Dutt und Marcus Sorg - so hießen die Protagonisten, als Bayer Leverkusen letztmals ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg gewinnen konnte. Ersterer als Schütze des goldenen Tores, letztere als Trainer der beiden Teams.

Im Oktober 2011 war das. Seither gab es keinen "Dreier" für die Werkself an der Dreisam. Das soll nach dem Willen der Freiburger auch so bleiben, denn auch wenn es niemand ausspricht im Breisau, so träumen nicht nur die Fans von einer erneuten Teilnahme am Europapokal. Zwar gab es am vergangenen Spieltag eine empfindliche Pleite gegen RB Leipzig - aber da auch die Konkurrenz um Europa mit Ausnahme von Werder Bremen verlor, grüßt die Elf von Christian Streich nach wie vor von Rang sechs.

Nur ein Sieg in den vergangenen acht Spielen für Bayer

Da, wo die Freiburger stehen wären die Gäste aus Leverkusen auch gerne. Die Realität ist ernüchternder. Wenn es in dieser mittelfeldlosen Saison doch so etwas wie ein Mittelfeld gibt, dann stehen die Werkskicker dort ganz alleine. Fünf Punkte sind es zu Rang sechs, vier Punkte auf den Relegationsrang.

Nicht nur in der Tabelle wirken die Leverkusener weder wie Fisch noch wie Fleisch: Das 0:0 gegen Bayern München war zwar angesichts der mehr als halbstündigen Unterzahl ein gefühlter Sieg, brachte aber aufgrund der punktenden Kellerkonkurrenz alles andere als eine Verbesserung in der Tabelle. Und der Trend ist nicht der "friend" von Bayer: Leverkusen gewann nur eine der vergangenen acht Partien (am 27. Spieltag 2:0 in Darmstadt) und holte daraus lediglich sechs Punkte; einzig Frankfurt war in diesem Zeitraum schwächer.

Bayer-Coach Korkut mit schwacher Punkteausbeute

So richtig bezahlt hat sich der Trainerwechsel nicht gemacht. Leverkusen holte unter Tayfun Korkut im Schnitt weniger Punkte (1,0 pro Partie) als unter dessen Vorgänger Roger Schmidt, der es diese Saison auf einen Punkteschnitt von 1,3 gebracht hatte. Allerdings ging es in drei der sechs Partien unter dem Türken gegen die aktuellen Top drei der Tabelle, Bayern (0:0), Leipzig und Hoffenheim (jeweils 0:1). Da kann man mal verlieren.

Immerhin kann Korkut wieder auf seinen Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez zurückgreifen. Der Mexikaner konnte am Dienstag erstmals nach seiner Oberschenkelzerrung wieder die komplette Trainingseinheit absolvieren. " Er fühlt sich gut ", sagte Korkut. Auch Innenverteidiger Jonathan Tah konnte nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Teamtraining einsteigen. Ob es für den Nationalspieler, der wegen seiner Verletzung bereits seit Anfang Februar pausiert, bis zum Sonntag reicht, ist aber noch offen.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Söyüncü, Kempf, Ignjovski - Höfler, Abrashi - Frantz, Haberer - Petersen, Niederlechner

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Hilbert, Toprak, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Bellarabi, Volland, Brandt - Chicharito

Schiedsrichter: Brych (München)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 21.4., 18.30 Uhr

Stand: 21.04.2017, 08:01