50 Tore in zwei Zweitligajahren

Der 29 jahre alte Stürmer, der für den VfL Bochum und den VfB in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten insgesamt 50 Tore erzielt hatte, kam nach der Bundesliga-Rückkehr des VfB in dieser Saison bislang jedoch nicht recht in Schwung. In der Hinrunde gelangen dem Mittelstürmer in 15 Ligaspielen lediglich zwei Tore.

Köln hat nach dem Abgang von 25-Tore-Stürmer Anthony Modeste im vergangenen Sommer große Angriffssorgen. An den ersten 17 Spieltagen erzielte der FC nur zehn Tore. "Natürlich haben wir in der Rückrunde eine harte Aufgabe vor uns", wurde Terodde in der Mitteilung des Klubs zitiert, "aber wir werden alles versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen."

red/sid | Stand: 20.12.2017, 14:45