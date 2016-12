Comeback im neuen Jahr

Jahresrückblicke sind ja schwer in Mode. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten und Silvester. Was war gut, was war schlecht? Was war der emotionalste Moment des Jahres? Im offiziellen Stadionmagazin der Eintracht Frankfurt Fußball AG, der letzten Ausgabe "Eintracht vom Main", hat Marco Russ Bilanz ziehen dürfen. Für den Verein, aber auch für sich persönlich. "Kaum ein Adlerträger erlebte im ablaufenden Jahr ein derartiges Wechselbad der Gefühle" , heißt es im Vorspann. Wohl wahr.

Rückblende in den Mai dieses Jahres: Mitten während der entscheidenden Phase für den vom Abstieg bedrohten Bundesligisten platzt die Nachricht, dass bei einer Dopingprobe des Verteidigers extrem hohe Hormonwerte auffällig sind. Nähere Untersuchungen erhärten unmittelbar vor dem Relegationshinspiel gegen den 1. FC Nürnberg den Verdacht: Krebs. Genauer gesagt: Hodenkrebs. Verein, Verantwortliche und Spieler sind geschockt.

Tragische Geschichte in der Relegation

Um dann doch einen bemerkenswerten Entschluss zu fällen. Die Nummer vier will unbedingt mitspielen. Heraus kommt eine tragische Geschichte, die ganz Fußball-Deutschland bewegt: Der Verteidiger fabriziert beim 1:1 gegen die Franken ein Eigentor, handelt sich aber für das Rückspiel eine Gelb-Sperre ein. "Nachdem die Diagnose kam, war ich schon in einem ‚Tunnel‘ mit totalem Fokus auf das Spiel. Ich hab auch während der 90 Minuten keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich krank bin. Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen" , erzählt der gebürtige Hanauer im Rückblick.

Bewegend, wie er damals mit seinen Kindern Moses und Vida an den Händen nach Abpfiff standhaft vor die Fankurve schritt. Und ein letztes Mal ins Publikum winkte. Als die Eintracht sich vier Tage später im Rückspiel dank eines Tores von Haris Seferovic rettete, lag der Defensivspezialist bereits im Krankenhaus - am Morgen war er operiert worden, am Abend verfolgte er die Partie aus dem Krankenbett.

Zwei Chemotherapien, drei Gifte

Marco Russ bei der Saisoneröffnung im Sommer dieses Jahres

Es folgte eine lange Leidenszeit. Zwei Chemotherapien musste der 31-Jährige über sich ergehen lassen. Drei unterschiedliche Gifte nahm er ein. "Cisplatin war das Schlimmste. Es dauerte drei Sekunden, da war mir total übel, und ich hatte einen oberekligen Geschmack im Mund" , sagte er jüngst in der "Sportbild". In dieser Zeit weilte seine Frau Janina wieder eng an seiner Seite, obwohl sich beide kurz zuvor getrennt hatten. Das Schicksal schweißte die Familie noch einmal eng zusammen.

Wie hat man das eigentlich seinen Kindern erklärt? "Wir haben gesagt, dass Papa Zellen im Körper hat, die wehtun, und dass man dagegen angehen muss. Und dafür fallen die Haare aus." Dass er zeitweise seine Kinder gar nicht sehen durfte, weil sie erkältet waren und das Ansteckungsrisiko für ihn zu hoch gewesen sei, war extrem hart für ihn. Und: Wegen der Infusionen habe er während der ersten Chemo zeitweise 103 Kilo gewogen. In der zweiten waren es nur noch 85 Kilo, "weil ich gar nichts mehr runterbekommen habe." Besonders schwierig sei sein Auftritt bei der Saisoneröffnungsfeier gewesen, wo er sich erstmals wieder den Fans zeigte. Die Haare waren ihm ausgefallen, der Körper schwer gezeichnet, "aber es war ein schöner Tag, weil ich in diesem Moment wieder näher an die Mannschaft gerückt bin."

Monotones Lauftraining

Marco Russ im Spiel gegen Hertha BSC Berlin (Saison 2015/16)

Mittlerweile trainiert Russ wieder. Individuell. "Ich laufe schon wieder 30 bis 35 Minuten am Stück bei zehn km/h. Das monotone Laufen hat der Körper aber irgendwann drin." Ihm seien aber nach dem Koordinationstraining " die Waden komplett um die Ohren geflogen" . Mannschaftsarzt Dr. Christoph Seeger hat grünes Licht gegeben, die Belastung zu steigern. "Mein Wunsch ist es, in der Rückrunde wieder zu spielen und das Level zu erreichen, um dem Team helfen zu können - aber ich setze mich da nicht unter Druck" , sagt Frankfurts Nummer vier.

Der 276-fache Bundesligaspieler (23 Tore) will zum Trainingsstart am 3. Januar wieder bei der Mannschaft sein. Vielleicht kann er auch am Tag darauf mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi fliegen. Cheftrainer Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic dämpfen jedoch eine übersteigerte Erwartungshaltung. "Marco ist im Aufbautraining. Wir müssen ihn langsam heranführen. So schnell werden wir ihn nicht auf dem Platz sehen. Die Vergangenheit hat in ähnlichen Fällen gezeigt, dass es Zeit braucht", erklärt Kovac. Und Bobic ergänzt: "Es wird noch ein langer Weg für ihn." Der Verein hatte demonstrativ im September den Vertrag mit Russ bis 2019 verlängert, um ein Zeichen zu setzen.

Nie an den Tod gedacht

Der meinungsfreudige Profi gilt als "Kämpferherz" . Sein Wort hat innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins durchaus Gewicht. Ihn hat nicht nur bewegt, wie die Mitspieler ihm im Sommer aus dem Trainingslager eine Videobotschaft mit Genesungswünschen sendeten, sondern wie ihm viele Menschen aus ganz Deutschland Mut zusprachen. "Auch Kollegen und Fans anderer Vereine. Daran habe ich gemerkt, dass Solidarität in Deutschland viel größer ist als Rivalität."

An Dinge wie den Tod habe er niemals gedacht. "Die Ärzte haben alle negativen Gedanken gar nicht erst aufkommen lassen." Die Phase des Zittern und Bangens ist überwunden. Nun schaut er nach vorn. Sein Fazit: "2016 steht für mich unter einem ganz besonderen Stern. Ich habe den Kampf gegen den Krebs gewonnen, wir sind nicht abgestiegen, und das bleibt natürlich in Erinnerung für mich. Nun freue ich mich auf 2017."

Stand: 23.12.2016, 12:24