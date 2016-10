Dass RB Leipzig nach sieben Spielen Tabellendritter ist, hätte sich Sportdirektor Ralf Rangnick Mitte August wohl nicht träumen lassen. Im Sommer hatte er nach langem Werben Trainer Ralph Hasenhüttl aus Ingolstadt loseisen können.

Der Pflichtspielstart für den Österreicher und seine Sachsen verlief aber holprig: Aus im DFB -Pokal - ausgerechnet gegen den traditionsreichen Rivalen Dynamo Dresden. Es folgten Hohn, Spott und der Umschwung: In Windeseile wurde aus dem Aufsteiger ein konkurrenzfähiger Bundesligist, der Erinnerungen an den 1. FC Kaiserslautern unter Otto Rehhagel weckt.

Auf den Spuren der Roten Teufel?

In der Spielzeit 1997/98 marschierte der Aufsteiger aus der Pfalz durch die Liga und musste erst am 8. Spieltag die erste Niederlage einstecken. Der Gegner damals: Werder Bremen. Am Ende wurden die Roten Teufel aus Lautern dennoch Meister.

Und heute? Auch Leipzig trifft als ungeschlagener Aufsteiger auf die Norddeutschen, wieder ist es der achte Spieltag. Von derlei Vergleichen möchte man bei RB nichts hören, zumal mit Marcel Sabitzer (Außenbandriss im Sprunggelenk) ein Leistungsträger ausfällt.

Frischer Wind an der Weser

Euphorie hat auch Alexander Nouri bei Werder Bremen entfacht. Mitte September übernahm er die Verantwortung an der Weser - zunächst als Interimscoach, jetzt als Cheftrainer. Unter seiner Führung holte Bremen aus den letzten drei Spielen sieben Punkte - die gleiche Ausbeute fuhr auch der Gegner aus Leipzig ein. Mehr Punkte holte im gleichen Zeitraum nur die TSG 1899 Hoffenheim, die alle Spiele gewann.

Dabei scheut sich der 37-Jährige nicht davor, seine Vorstellungen konsequent umzusetzen: Sambou Yatabaré, Fallou Diagne und Maximilian Eggestein gehören nur noch zum Kader der Reserve, Youngster wie Ousman Manneh bekommen ihre Chance. Frischer Wind an der Weser.

In Leipzig wird Nouri wohl auch auf Lamine Sané und Serge Gnabry zurückgreifen können. Sané hat eine Mandelentzündung, Gnabry eine Wirbelprellung - aber beide sind wohl fit genug.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Keita, Demme - Kaiser, Forsberg - Werner, Poulsen.

Werder Bremen: Wiedwald - Gebre Selassie, Sané, Moisander, Garcia - Grillitsch - Fritz, Junuzovic - Hajrovic, Gnabry - Manneh.

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Stand: 21.10.2016, 08:27