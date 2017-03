Eeigentlich wollte Wolfsburg vor der Saison da stehen, wo RB derzeit rangiert, nämlich als Bayern-Verfolger Nummer 1. Nun hat Leipzig mehr als doppelt so viele Punkte (49) wie Wolfsburg auf dem Konto (23). Für die Wölfe heißt das: kein Polster mehr auf den Relegationsplatz, punktgleich mit dem HSV.

Mario Gomez

Der neue Coach konnte an der Malaise zunächst wenig ändern. Im ersten Spiel unter Andries Jonker holte Wolfsburg in Mainz aber immerhin einen Punkt.

Leipzig schaut eher nach hinten als nach vorne

RB Leipzig ist dagegen Tabellen-Zweiter, nach vorne geht aber wohl nicht mehr viel, mit sieben Punkten ist der Rückstand auf den FC Bayern schon außerordentlich groß. Da lohnt sich der Blick nach hinten schon eher. Denn so langsam kommt Dortmund von hinten auf, hier sind es nur noch sechs Punkte Vorsprung.

Werner vs. Gomez

Bange muss den Leipzigern aber nicht sein, schließlich haben sie Timo Werner in ihren Reihen. Werner hat Sandro Wagner im Rennen um den besten deutschen Stürmer dieser Saison vorerst abgehängt. In Augsburg gelang ihm im 22. Spiel für Leipzig sein 14. Saisontor, das sind schon mehr als ihm in seinen 95 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart gelungen waren. Keine Frage, Werner ist heißer Kandidat für den Confed Cup im Sommer.

Im Moment hat Werner im Stürmervergleich mit Mario Gomez vom VfL jedenfalls klar die Nase vorn. Der RB-Angreifer traf in dieser Saison doppelt so oft wie Gomez.

Ilsanker fehlt Leipzig

Eventuell eine Chance für Gomez könnte sein, dass bei Leipzig Stefan Ilsanker gelb-gesperrt fehlen wird. Ilsanker kam bislang in jedem Bundesliga-Spiel der Sachsen zum Einsatz. Er steht bei Trainer Ralph Hasenhüttl hoch im Kurs: Ilsanker ist zuverlässig und flexibel - ob im defensiven Mittelfeld, als Rechtsverteidiger oder in der Innenverteidigung.

Mögliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Schmitz, Orban, Compper, Halstenberg - Khedira - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Ti. Werner

VfL Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski, Knoche, R. Rodriguez, J. Horn - Bazoer, Luiz Gustavo - Didavi, Arnold, Malli - Gomez

Schiedsrichter: Brand (Bamberg)

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00