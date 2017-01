Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl setzte sich im rassigen Spitzenspiel am Samstag gegen mit 2:1 (1:1) durch und hat auf dem zweiten Tabellenplatz nun schon elf Punkte Vorsprung auf den Verfolger. Nadiem Amiri (18.) hatte die Gäste aus Hoffenheim in Führung gebracht, ehe Timo Werner mit seinem elften Saisontreffer der Ausgleich gelang. TSG-Torjäger Sandro Wagner sah nach einem groben Foul an Stefan Ilsanker nach einer Stunde die Rote Karte. In Überzahl erzielte Marcel Sabitzer das Leipziger Siegtor (77.).

Leipzig startet mit großem Tempo

Die Leipziger legten mit großem Tempo und Engagement los und kam früh zu guten Gelegenheiten. Schon in der vierten Minute hatte Naby Keita die große Chance zum 1:0, doch sein Schuss aus zehn Metern strich knapp am rechten Pfosten vorbei. Beim Kopfball von RB-Kapitän Willi Orban verhinderte Torhüter Oliver Baumann mit einer glänzenden Parade einen Rückstand für die Hoffenheimer.

Die Gäste waren deutlich effizienter, gleich mit der ersten Chancen gingen sie in Führung: Bei einem Klassekonter behielt Andrej Kramaric die Übersicht, Amiri musste den Ball nur noch über die Linie schieben. Kurz danach hatte Kerem Demirbay sogar das 2:0 auf dem Fuß.

Nur kurze Schockphase

Das Gegentor änderte allerdings nichts an der Überlegenheit der Leipziger. Nach einer kurzen Schockphase suchte RB wieder konsequent den Weg nach vorne - was dann in der 38. Minute auch belohnt wurde. Leipzig konnte den Ball noch in der Hälfte der Hoffenheimer erobern, dieser kam dann zu Timo Werner, der ihn an Oliver Baumann vorbei ins Tor spitzelte.

Hoffenheim versteckte sich aber keineswegs und versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. In einer intensiven und hochklassigen Partie war Leipzig allerdings das bessere Team und unterband die Hoffenheimer Versuche ein ums andere Mal.

Rot nach Wagners Foul an Ilsanker

Nach der Pause setzte RB das Offensivspiel fort. Timo Werner und Yussuf Poulsen hatten weitere gute Torchancen. Und Hoffenheim schwächte sich dann auch noch selbst. Stürmer Sandro Wagner hielt bei einem Zweikampf mit Stefan Ilsanker die Sohle voll auf den Fuß des RB-Spielers, wofür Wagner von Schiedsrichter Wolfgang Stark die Rote Karte gezeigt bekam (60.).

Sabitzer entscheidet die Partie

In der 77. Minute setzte Marcel Sabitzer die Überlegenheit dann auch in ein Tor um. Sein Schuss aus etwa 16 Metern wurde unhaltbar für den ansonsten stark haltenden Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann. Das war die Entscheidung, denn danach verwalteten die Leipziger den knappen Vorsprung souverän, mit ein wenig mehr Schussglück hätten sie das Ergebnis sogar noch eindeutiger gestalten können.

Die Leipziger haben am nächsten Samstag eine weitere schwere Aufgabe vor der Brust, wenn sie bei Borussia Dortmund antreten müssen. Die Hoffenheimer empfangen am selben Tag den 1. FSV Mainz 05.