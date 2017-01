In der Torschützenliste der Bundesliga sind die ersten drei Plätze mit Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang und Anthony Modeste an Nicht-Deutsche vergeben - auf Rang vier folgen die beiden aktuell besten deutschen Stürmer: Timo Werner und Sandro Wagner. Beide haben in dieser Saison jeweils zehn Mal getroffen. "Everybody's darling" sind die beiden trotzdem nicht, im Gegenteil - beide polarisieren und ziehen sich regelmäßig den Unmut der Fans zu. Werner mit einer klaren Schwalbe in der Partie gegen Schalke 04, Wagner mit forschen Sprüchen.

Am Samstag kommt es zum Duell der beiden Offensiv-Spezialisten - im nicht nur von Traditionalisten als "El Plastico" verschmähten Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Hoffenheims Trainer Nagelsmann ist das herzlich egal: "Ob es El Plastico oder El Gigantisimo heißt, ist mir völlig wurscht", sagte Nagelsmann vor der Partie. Und die Tabelle lügt bekanntermaßen sowieso nicht - mit Leipzig und Hoffenheim trifft der Tabellenzweite auf den Tabellendritten. Aktuell würde es für beide zur Champions League reichen.

Leipzig bester Aufsteiger, Hoffenheim noch ungeschlagen

Vor allem Leipzig sorgt weiterhin für Staunen: Mit 39 Punkten sowie 34:15 Toren legte RB die beste Hinrunde hin, die je ein Aufsteiger geschafft hat. Und Hoffenheim ist als einziges Team im deutschen Profifußball noch ungeschlagen. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sprach bei einer Pressekonferenz in Leipzig von einer "Riesenherausforderung. Es gibt nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, denen ich gern zuschaue, aber bei denen ist was geboten."

Leipzig kann nahezu in Bestbesetzung antreten. Neben dem weiterhin gesperrten Emil Forsberg steht lediglich der schottische Offensivspieler Oliver Burke wegen einer Grippe nicht zur Verfügung. Abwehrmann Marvin Compper musste zwar am Donnerstag das Training wegen Adduktorenproblemen abbrechen, rechnet aber mit seinem Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 28.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 28.01.2017 | Das Erste

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00