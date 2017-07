Nationalspieler und Confed Cup-Sieger Timo Werner fehlte, auch Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Naby Keita, Peter Gulacsi, Diego Demme und Oliver Burke haben noch verlängerten Urlaub. Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl war beim Trainingsauftakt des deutschen Vizemeister RB Leipzig dennoch bester Laune. Schließlich betraten er und seine Profis erstmals als Champions-League-Teilnehmer den Trainingsplatz.

Der Start in der "Königsklasse" ist eine Herausforderung. Knapp sieben Wochen hat Hasenhüttl Zeit, seine Mannschaft auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Anstelle von 35 Pflichtspielen wie in der abgelaufenen Saison kommen auf RB jetzt mindestens 41 zu. Denn neben Bundesliga und Pokal stehen sechs Partien in der Gruppenphase der Champions League an. Deshalb hieß es heute vor allem: Schwitzen. Für die kraftvolle und intensive Spielweise des Teams muss der Trainer die Grundlagen legen.