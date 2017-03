Beim Hinspiel gegen Darmstadt 98 war RB Leipzig noch obenauf. Das 2:0 am Böllenfalltor war das neunte Spiel ohne Niederlage, danach sollten noch vier weitere hinzukommen. In Sachsen wähnte sich mancher schon als ernsthafter Herausforderer des FC Bayern.

Doch mittlerweile beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus München bereits 13 Punkte, der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund ist hingegen auf drei Punkte zusammen geschnurrt.

Nach zwei Niederlagen in Folge (0:1 gegen Wolfsburg, 0:3 in Bremen) ist die direkte Qualifikation für die Champions League alles andere als bombensicher. In der Rückrundentabelle belegt Leipzig nur den 13. Platz - und nun fehlt auch noch die vielleicht wichtigste Offensivkraft.

Werner-Verletzung verärgert den Trainer

Timo Werner zog sich im Länderspiel gegen England einen Muskelfaserriss zu und wird den Leipzigern drei Spiele fehlen. "In der Phase jetzt so einen Stürmer zu verlieren, ist natürlich eine Katastrophe. Im Sturm wird es jetzt eng" , sagte Trainer Ralph Hasenhüttl ziemlich verärgert. Mittlerweile ist Werner aber bereits wieder im Lauftraining. "Das war nur ein bisschen Aktivierung, um den Stoffwechsel anzuregen" , so Hasenhüttl.

Doch es gab auch Rückkehrer bei Leipzig. RB kann wieder mit Stürmer Yussuf Poulsen und dem von vielen Klubs umworbenen Spielmacher Naby Keita planen.

Kaum noch Hoffnung für die Lilien

Bei Darmstadt 98 überwiegen dagegen eindeutig die schlechten Nachrichten. Die Lilien müssen auf Stammtorwart Michael Esser und Defensivspieler Peter Niemeyer verzichten. Und seit dem 0:1 gegen Wolfsburg beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz bereits zwölf Punkte - bei noch neun zu spielenden Partien ein ganz schön schwerer Rucksack.

Während sich die Abwehr mit 47 Gegentoren nicht sehr viel schlechter ist als die Hintermannschaften des HSV, von Werder oder sogar Freiburg, klemmt es vorne ganz gewaltig. Erst 17 Tore haben die Lilien bislang erzielt, das sind mit Abstand die wenigsten in der Liga. Treffsicherster Mann der Hessen ist Antonio Colak mit gerade mal vier Toren.

Und ein Sieg der Lilien wäre noch aus einem anderen Grund eine Überraschung. Denn bislang gab es in zwölf Auswärtsspielen auch zwölf Niederlagen. Ob sich das ausgerechnet bei den heimstarken Leipzigern ändert ...

