"Im Moment machen wir es sehr gut" , sagte Mittelfeldspieler Amir Abrashi und meint damit vor allem die stabile Defensive. Bei den zwei jüngsten Siegen gegen Wolfsburg und Mainz blieben die Freiburger ohne Gegentor (jeweils 1:0). Großen Anteil daran hat auch Torhüter Alexander Schwolow. Der zweitjüngste Stammkeeper der Liga (24) hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison zu einem sicheren Rückhalt entwickelt.

Petersen jagt Rekord

Während Schwolow also hinten dicht hält, sorgt Florian Niederlechner vorne für Freiburger Glückseligkeit - zumindest auswärts. Der Angreifer erzielte in den vergangenen drei Auswärtsspielen alle vier SC-Tore. Überhaupt hat er acht seiner neun Saisontore auswärts erzielt. Sein einziges Heimtor erzielte er in der Hinrunde - gegen RB Leipzig (1:4).

Und wenn es bei Niederlechner hakt, sitzt immer noch Nils Petersen auf der Ersatzbank. Der Stürmer könnte gegen Leipzig sein 19. Joker-Tor seiner Bundesliga-Karriere erzielen und damit einen Rekord aufstellen. Mit seinem Tor gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag war er mit dem bisherigen Rekordhalter Alexander Zickler gleichgezogen.

Auch RB Leipzig hat starke Joker

Insgesamt kommt der SC Freiburg auf neun Jokertore in dieser Saison. Genauso viele hat auch RB Leipzig. Damit teilen sich die Leipziger und Freiburger in dieser Kategorie den zweiten Platz hinter der TSG Hoffenheim (zwölf Jokertore). Im Gegensatz zur One-Man-Show von Nils Petersen beim SC Freiburg verteilen sich die Jokertore in Leipzig auf fünf verschiedene Spieler.

Freiburgs größte Sorge steht allerdings in der Leipziger Startelf und heißt Timo Werner. Die Breisgauer scheinen eine Art Lieblingsgegner des 21-Jährigen zu sein. In seinen bisherigen fünf Spielen gegen Freiburg erzielte Werner fünf Tore. Beim 4:1-Erfolg im Hinspiel war er sogar doppelt erfolgreich. Besonders Werners Konterstärke könnte gegen Freiburg ausschlaggebend sein. Werner ist mit sechs Kontertoren einer der gefährlichsten Konterspieler der Liga, Freiburg hat in dieser Saison bereits neun Kontergegentore bekommen. Nur Darmstadt steht in dieser Statistik schlechter da (elf Kontergegentore).

Orban und Grifo fehlen

Zwei dieser neun Kontertore kassierte Freiburg im Hinspiel gegen Leipzig. An eine Wiederholung glaubt Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl aber nicht: "Das Hinspiel haben wir sehr gut absolviert. Aber ich glaube, dass der Gegner daraus gelernt hat und versuchen wird, es besser zu machen."

Verzichten muss Hasenhüttl auf Verteidiger Willy Orban, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Den SC Freiburg schmerzt der Ausfall von Vincenzo Grifo (Innenbandriss im rechten Knie).

